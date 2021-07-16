226 будет - Корниенко о новом министре внутренних дел

Сегодня - последний день сессии перед каникулами. Фото: телеканал "Україна 24"

Сегодня Верховная Рада рассмотрит назначение министром внутренних дел депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

Утром под парламентом председатель президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что голоса для назначения есть.

Ни одного голоса против Монастырского во фракции нет, сказал нардеп.

"У нас как всегда людей 10-15 болеет. Я думаю, что 226 будет сегодня", - рассказал "слуга" представителям СМИ.

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Нардеп также сказал, что сессия, которая сегодня заканчивается, была "достаточно результативной". "Несмотря на яростное сопротивление оппозиции поправками, бесконечном спамом", - отметил он.

"Мы начнем осень из серьезных предложений по борьбе с поправочного спамом. Сейчас разрабатываем второй наш такой чит, как говорит молодежь, геймеры - это постановление о блокировании. На следующей неделе внесу с коллегами законопроект. Который усложнит процесс манипулирования", - заявил Корниенко.

Назвал "фундаментальными" реформами, которые приняли - земельную, судебную и налоговую амнистию.

"Судебная система начнет очищаться", - сказал нардеп.

Также Корниенко назвал историческим принятый закон о коренных народах.

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент кандидатуру Монастырского. Ее предварительно предложил на заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский. Верховная Рада уволила с должности министра внутренних дел Арсена Авакова. После написания им заявления об отставке.