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вторник, 04 января 2022 17:55

2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
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Президент Владимир Зеленский приехал на курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области и поселился в гостинице "Radisson Blu Resort Bukovel", где остановился олигарх Игорь Коломойский, сообщил 4 января сайт "Українська правда".

Стоимость двухместного номера в отеле за сутки стартует от $252 или 6 875 грн и достигает 16 тыс.

Спустя почти полтора часа после публикации на странице Зеленского в Facebook появилось сообщение, что он "путешествовал из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха".

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Пользователи соцсетей начали публиковать мемы и фотожабы. Gazeta.ua предлагает самые интересные.

"Зеленский снова поехал на отдых: на этот раз в Буковель. И совершенно случайно сегодня заселился в один отель Radisson Blu Resort Bukovel с Коломойским, которому тоже захотелось именно эти праздники провести именно в Буковеле. Мало того: оба совершенно случайно заселились в апартаменты на 5-м этаже. Ну, времена сейчас такие, сложные и опасные - надо держаться вместе, максимально близко", - комментирует политтехнолог Алексей Голобуцкий.

В марте США ввели санкции против Коломойского. Ему и семье запретили въезд в страну.

Американские правоохранительные органы подозревают бывших владельцев Приватбанка Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из финучреждения.

Олигарх живет в Днипре и не может выехать за пределы Украины, сообщал мэр города Борис Филатов.

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Дата
04
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