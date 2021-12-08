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16-летним хотят разрешить быть мэрами и депутатами

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16-летним хотят разрешить быть мэрами и депутатами
Снижение возрастного ценза является европейским трендром, пишут законодатели. Фото: oporaua.org

16-летним гражданам хотят разрешить избираться в органы местного самоуправления.

Соответствующий законопроект 6402 зарегистрировали в Верховной Раде.

Соавторами документа являются депутаты от "Слуга народа", "Голос", группы "Доверие".

Предлагают изменить Избирательный кодекс в части права быть избранным на местных выборах.

Также предлагают, что 16-летний гражданин может быть членом партии, основателем общественной организации, а молодежной и детской – с 14 лет.

Депутатом, сельским, поселковым, городским председателем может быть избран гражданин Украины, который на день выборов достиг 16 лет, говорится в законопроекте.

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При принятии, обновлении устава общины, утверждении положений местный совет обязан предусмотреть гарантии рассмотрения предложений граждан в возрасте от 16 лет.

"Сейчас граждане Украины могут полноценно воспользоваться своими гражданскими и политическими правами с 18 лет. До достижения этого возраста возможность реализации этих прав существенно ограничена.

Снижение возрастного ценза для участия в общественных и политических процессах (в частности, в местных выборах) является устойчивым европейским трендом", - говорится в объяснительной записке.

В команде президента Владимира Зеленского планируют мобилизовать молодежь на выборах и рассматривают понижение избирательного возраста до 16 лет, сообщали СМИ.

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