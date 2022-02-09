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среда, 09 февраля 2022 21:44

Спецтема: Враг возле украинской границы

160 т боеприпасов: вслед за Великобританией прилетели две "птички" из США
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Фото: @oleksiireznikov

В среду в Украину прибыли девятая и десятая партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки.

Фото опубликовал министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Девятая "птичка" от США и уже второй за сегодня самолет в Борисполе с военной помощью от наших партнеров! В Киев прибыли более 80 тонн боеприпасов от США", - написал министр в Twitter.

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Потом Резников сообщил о "десятой "птичке" США с еще 80 т боеприпасов.

"Сегодня день открытых дверей в аэропорту "Борисполь"! Сразу за девятой птицей из Соединенных Штатов прилетела 10-я. Более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины!", - сообщил министр.

9 февраля Великобритания передала Украине очередной груз военной помощи - снаряжение, в том числе бронежилеты и шлемы.

Первая партия американской помощи по вооружению прилетела в Украину 22 января. США передали 200 тыс. фунтов летального оружия.

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