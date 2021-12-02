"10 миллионов отдали Трухину" - переписка "слуги народа" о государственном бюджете попала в фотообъектив

Журналисты зафиксировали переписку народного депутата от "Слуга народа" Анатолия Драбовского о распределении средств государственного бюджета.

Фото опубликовало издание "Букви".

На заседании Верховной Рады собеседник, подписанный как "Помощник ОКС...", написал нардепу, что Кабинет министров готовит свои распоряжения "на основе их писем".

В следующем сообщении тот же собеседник напоминает нардепу: "То, о чем вы говорили с Николаем Марченко о соц.экономе на 10 миллионов еще на этот год, вы отдали Трухину… Сейчас ничего не нужно отправлять на следующий год… Держим у себя".

На это сообщение нардеп ответил: "Ок. Их трудно было понять".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга" Гришина засветила в Раде брендовую сумку за 67 тысяч

Драбовский является членом Комитета по бюджету. Избирался от президентской партии по округу в Виннице.

У него есть несколько помощниц, по имени Оксана, в частности: Оксана Назаренко, которая работает по срочному трудовому договору на постоянной основе и Оксана Бенивская – работает на общественных началах.

Относительно Николая Марченко, которого упоминали в переписке, то с таким именем и фамилией есть первый заместитель руководителя секретариата фракции в Верховной Раде.

Также во фракции "Слуга народа" есть народный депутат Александр Трухин – мажоритарщик из Днепропетровской области, заместитель председателя бюджетного комитета.

Трухин является фигурантом скандального ДТП, которое произошло 23 августа на Бориспольской трассе.

2 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2022 год. Правительство использует государственные средства как инструмент обеспечения лояльности к себе со стороны депутатов-мажоритарщиков.