Путин поделился с Макроном некрофильными фантазиями

7 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон посетил с официальным визитом Москву. 8 февраля – побывал в Киеве. Вояж удался во всех смыслах. Мир еще раз почувствовал вонь "русского мира" и убедился в беспозвоночности Европы. Но, чтобы оценить развертывавшийся на наших глазах масштаб перформанса, обратимся к началу президентства Макрона. Иногда изменения бывают едва заметны. А иногда – стремительные. Иллюстрация молниеносных перемен – президент Франции.

Его предшественник социалист Франсуа Олланд довел пятую республику до ручки. Макрон начал свой марш в Елисейский дворец с критики раздувания аппарата чиновников и откровенно угоднического отношения Олланда к деструктивной политике Кремля. Санкции, введенные по результатам российской агрессии против Украины, должны быть усилены; метастазы проникновения российских спецслужб в Европу – искоренены; две информационные помойки – французская и арабская редакции Russia Today – закрыты.

Телеканал Russia Today, отмечал Макрон, не имеет ничего общего с журналистикой. Это пропагандистский рупор, только сеющий межэтническую и межрелигиозную рознь. Таковы были предвыборные обещания господина Макрона. Они понравились французам. И 14 мая 2017 года он был избран президентом.

Метаморфоза, как в романе "Золотой осел" Апулея, произошла 29 мая 2017 года. В тот день президент Франции встретился в Версале с Владимиром Путиным. Когда президенты вышли к журналистам – миру был явлен другой Эмманюэль Макрон. Хозяин Елисейского дворца заговорил о необходимости диалога между Европой и Россией. О невозможности глобальной безопасности без учета позиции Кремля. Об активизации участия Франции в урегулировании "украинского кризиса".

Метаморфоза, как в романе "Золотой осел" Апулея, произошла 29 мая 2017 года. В тот день президент Франции встретился в Версале с Владимиром Путиным. Когда президенты вышли к журналистам – миру был явлен другой Эмманюэль Макрон

Неизвестно, за какое место Путин укусил Макрона. Но его трансформация в осла становилась все более очевидной. 19 ноября 2018 года он заявил: НАТО – это организация, которая уже себя отжила. Альтернатива – чисто европейский оборонный альянс. 1 ноября 2019 года – вспышка откровения: предпочитаю легальных мигрантов во Францию из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо "нелегальных банд из Украины или Болгарии".

Не нужны большие аналитические усилия, чтобы понимать: эти слова тщательное воспроизведение кремлевского темника. Оставим за скобками представление Макрона об украинцах. Обратим внимание на нонсенс упоминания о Болгарии. С 1 января 2007 года Болгария – член Евросоюза. Итак, "нелегальные банды" из этой балканской страны – оксюморон. Но президент Франции, несмотря на прекрасное философское образование, послушно произнес на публику фразу, которую от него требовали кремлевские кураторы. И не беда, что выставил себя идиотом. Москве очень нужно было досадить Софии, которая отказалась от проекта строительства нового газопровода – еще одной магистрали в обход Украины, на этот раз по дну Черного моря.

И этот господин – президент страны, которая является одним из посредников в урегулировании российско-украинской войны. Хотелось бы посочувствовать Владимиру Зеленскому, которому приходится сталкиваться с таким "посредником". Но, как мы увидим дальше, его отношение к Украине соизмеримо с отношением Макрона и Путина.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

10 апреля во Франции очередные президентские выборы. Правый крен в преференциях электората становится все более очевидным. Макрон, являющийся центристом, лидирует. Согласно социологическим исследованиям, за него готовы проголосовать 25% избирателей.

Второе место – вечная участница всех выборов, поклонница Путина и надругательство над здравым смыслом – праворадикалка Марин Ле Пен. Показатель электоральных симпатий – 17%.

Третье место – Валери Пекресс, которая представляет право-центристскую партию "Республиканцы". Сейчас рейтинг ее поддержки – 16%.

На четвертом месте – новичок избирательной гонки и, по сути, политическая сенсация – журналист Эрик Земмур. Он представляет партию с красноречивым названием "Реконкиста".

Российский оппозиционер Марк Фейгин, комментируя в эфире телеканала "Апостроф" избирательную кампанию во Франции, отозвался о Земмуре грубо и пренебрежительно – назвал, не упоминая имени, "алжирским евреем". И это верно. Он родился в сефардской семье, которая торопливо покинула Алжир, как только страна получила независимость. Теперь усилиями Олланда и Макрона Франция превращается в Алжир. Земмуру это не нравится. А 13% респондентов относятся к его критике миграционной политики с абсолютным пониманием.

Какова же причина раздражения Фейгина? Дело в отношении Земмура к России. Большее понимание и меньше санкций. Вообще нужно снять санкции. И дразнить российского медведя не стоит. Вот такими соображениями делится с французами Земмур. Но, учитывая пророссийские взгляды Ле Пен и реальные дела Макрона, "алжирский еврей" – только участник русофильского трио.

Среди лидеров президентской гонки нет ни одного кандидата от политических партий левого спектра. И это впервые в истории четвертой и пятой республик левые кандидаты не претендуют на власть. Мейнстрим политической повестки дня – антиамериканизм, антиглобализм и поиск "диалога с Россией". Исключение – Валери Пекресс, размышляющая, как взрослый человек. В частности, не считает критическое отношение к лево-прогрессистской идеологии достаточным основанием лезть в объятия Путину.

Пекресс французские аналитики считают главной конкуренткой Макрона

Именно Пекресс французские аналитики считают главной конкуренткой Макрона, прогнозируя выход ее во второй тур президентских выборов. Остается надеяться, что они не ошибаются. А мы будем болеть за обаятельную француженку, наделенную к тому же и здравым смыслом.

Голосование через два месяца, а победа нынешнего хозяина Елисейского дворца под вопросом. Нужна громкая внешнеполитическая победа. Лавры миротворца, считал Макрон, будут ему к лицу. Он уже представлял газетные заголовки: "Французский президент предотвратил войну в Европе", "Франция – опять великая держава", "Франция возвращает себе мировое лидерство".

Сбой сценария произошел уже в аэропорту Внуково. Вопреки дипломатическому протоколу к самолету не подали автомобиль. "Мировой лидер" и его делегация ножками топали к терминалу, прихватив пакеты с сувенирами.

Сбой сценария произошел уже в аэропорту Внуково. Вопреки дипломатическому протоколу к самолету не подали автомобиль. "Мировой лидер" и его делегация ножками топали к терминалу, прихватив пакеты с сувенирами

А дальше был второй акт международно-политического трэша – шестичасовой разговор с кремлевским маньяком. Венцом его стала совместная пресс-конференция.

Макрон цитировал Достоевского. Убеждал, что он единственный постиг всю глубину "травмы великой русской нации". Уверял, что именно его психологизм незаменим в посреднической миссии, цель которой – урегулирование российско-украинских противоречий.

Путин тоже прибег к цитате. Нет, не из Достоевского. А из городского фольклора. То, что Украина должна выполнять Минские договоренности, проиллюстрировал, несколько перефразировав, последними строками из следующего куплета:

Спит красавица в гробу.

Я подкрался и *бу.

Нравится, не нравится –

Спи, моя красавица.

У меня только один вопрос: о чем эти двое могли говорить шесть часов? Макрон – ученик известного философа Поля Рикера. А крылатые фразы из лексикона Путина могут вызвать интерес только у специалистов по патопсихологии. О чем можно говорить с человеком, поток сознания которого – аллюзии на некрофилию?

До Макрона в такой манере Путин уже разговаривал с Ангелой Меркель – рассказывал жлобские анекдоты о "бабушке" и "дедушке". Стиль не лжет. И Меркель, и Макрон – "шестерки" в глазах Путина. Ранее подобное пренебрежение демонстрировалось только к Виктору Януковичу. Тот тоже добросовестно выполнял инструкции кураторов из Москвы. Последствия мы знаем.

Задача-минимум, стоявшая перед Макроном, добиться хотя бы иллюзии разрядки. Ключевая дата – 26 апреля, когда состоится второй тур президентских выборов. А после подсчета голосов – хоть потоп.

Задача-минимум, стоявшая перед Макроном, добиться хотя бы иллюзии разрядки. Ключевая дата – 26 апреля, когда состоится второй тур президентских выборов. А после подсчета голосов – хоть потоп

Задача-минимум для Путина – получить удовольствие от глумления над французом. И ему это удалось. Задача максимум – запугать Макрона так, чтобы тот добросовестно выполнял в Киеве свою миссию лоббиста Минских договоренностей.

Макрон старался. Прямая речь президента Франции во время итоговой пресс-конференции с президентом Украины: "Путин вчера подтвердил свое намерение выполнять Минские договоренности, и я сегодня услышал от вас, что вы также готовы выполнять эти соглашения".

Эти слова – идеальная подводка к теме безопасности. Но сначала – несколько ремарок о других украинско-французских договоренностях.

1. Подписано соглашение о сотрудничестве между концерном "Укроборонпром" и компанией Thales, которая уже поставляет в Украину вертолеты.

2. Достигнуты соглашения между Укрзализныцей и фирмой Alstom о поставках в Украину 130 локомотивов на 900 млн евро и 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 млн евро.

3. При содействии Франции в Николаеве будут строиться патрульные катера для Пограничной службы.

4. "Украина и Франция, – сообщает пресс-служба президента Украины, – продолжат развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального авиаперевозчика".

5. Франция предоставляет Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи на реализацию инфраструктурных проектов.

А теперь о том, что все это значит. Во-первых, Зеленский окончательно поставил крест на всех инициативных проектах строительства вертолётов в Украине. Во-вторых, украинская вагоностроительная промышленность и мощности по производству тепловозов-электровозов – умерли. В-третьих, производство пожарной техники в Чернигове Зеленский в гробу видел. Зато, будем покупать продукцию Airbus для развития национального авиаперевозчика. Уточняю, что подразумевает президент под этими замечательными словами – государственную авиакомпанию. Вопрос: зачем?! Правильно, чтобы создать предприятие, которое заведомо будет убыточным. Но топ-менеджеры будут получать миллионные зарплаты из государственного бюджета.

Поэтому обратимся к Указу президента №36/2022 "О первоочередных мероприятиях по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии" от 1 февраля.

Читаем. Обеспечить:

– поэтапное "увеличение численности Вооруженных сил Украины в период с 2022 по 2025 год на 100 тыс. человек для повышения оборонных возможностей государства";

– "увеличение в течение 2023 года денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной заработной платы".

Следовательно, грозные слова Зеленского об увеличении ВСУ на 100 тыс. человек касаются не нынешних мероприятий по обеспечению обороноспособности Украины, а неопределенной перспективы, до 2025 года. Где тогда будет Зеленский и будет ли на карте Украина – вопрос открытый.

И следующее: подразделения ВСУ недоукомплектованы. В отдельных подразделениях нехватка личного состава до 40%. Офицеры и контрактники уходят из армии. Главная причина – мизерная заработная плата.

Верховный главнокомандующий решительно вмешался в ситуацию. Заработная плата вырастет. В следующем году.

Деньги на французские локомотивы, вагоны и пассажирские самолеты есть, а на украинскую армию нет. На инфраструктурные проекты есть, а на армию – нет. Приоритеты очевидны

Отсюда вывод: деньги на французские локомотивы, вагоны и пассажирские самолеты есть, а на украинскую армию нет. На инфраструктурные проекты есть, а на армию – нет. Приоритеты очевидны.

Некрофильная фантазия Путина – совокупление с мертвой Украиной в гробу. Зеленский делает все для того, чтобы эта фантазия реализовалась. Эти двое справились бы и без Макрона. Но вместе веселее.