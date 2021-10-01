Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль

30-летие со времени восстановления Украинской государственности ставит перед украинцами главный вопрос - почему несмотря на большой человеческий, научный и инфраструктурный потенциал, Украина так и не стала эффективным государством?

Мы каждый раз на выборах кого-то с энтузиазмом выбирали, но потом оказывалось, что не тех. Потому что каждый раз новая власть наглядно убеждала избирателей, что не может эффективно работать.

Но так уж построен современный украинский политический мир, что парадигма эффективности видится каждому по-своему. Все эти видения часто противоречат друг другу и выливаются в непримиримые противоречия во время избирательных баталий. Украинские политики в погоне за эффективностью своих политических сил вполне опровергают само понятие "эффективность".

Государство, как большая семья. Каждый ее член должен выполнять свою уникальную функцию. Эффективность возможна только при условии, когда все ресурсы тратят строго по назначению. Стоит в этой системе появиться объекту, который начинает потреблять ресурсы бесконтрольно и только в свою пользу, как об эффективности можно забыть.

Эффективность возможна только при условии, когда все ресурсы тратят строго по назначению

Украинское государство может служить эталоном неэффективности руководства ним. Значительная часть ресурсов исчезает неизвестно куда. То, что все-таки остается, используют с крайне низким коэффициентом эффективности. К сожалению, действия украинских "элит" могли бы служить наглядным пособием для других о том, как и что делать не надо.

Украине нужна стабильность. Это условие ее процветания. Но беда для украинских чиновников в том, что эту стабильность нельзя взять и провозгласить указом.

Стабильность - это когда действия каждого эффективны, но при этом они не идут в разрез с интересами общества. А алгоритм таких действий вытекает из национальной идеи и идеологии.

Поэтому, определить национальную идею и идеологию Украины - это основная задача украинских элит.

Что же наблюдают украинцы взамен? Десятки и сотни "говорящих голов" ежедневно с экранов телевизоров рассказывают миллионной телеаудитории о поиске лучшей судьбы для всего народа. Хотя те, кто внимательно слушают эти "откровения", могут легко убедиться в том, что ни одна из партий не имеет достойных идей, которые способны изменить к лучшему жизнь в Украине.

Ни одна из партий не имеет достойных идей, которые способны изменить к лучшему жизнь в Украине

Украинцам только в который раз вешают лапшу на уши. Однако делают это с большим размахом, тратя на очередную президентскую кампанию огромные средства.

Реальность ситуации говорит о том, что подобные "профессионалы" от власти и довели государство до ручки. Ведь Украина, страна с экономическим и человеческим потенциалом ведущих государств Европы, сейчас находится уже на уровне постколониальных африканских стран.

Подобную ситуацию украинским властям удалось реализовать, потому что политические партии созданы не под определенные идеологические требования, а под нужды своих лидеров. Они заинтересованы только в получении власти и финансовых дивидендов от нее.

Украина не может быть эффективным государством, поскольку в ней изначально нарушены основные принципы политического управления. Нет системы договоренностей "народ - власть", которая должна была бы выстраиваться на взаимных обязательствах.

Нет системы договоренностей "народ - власть", которая должна была бы выстраиваться на взаимных обязательствах

Народ несет обязательства перед государством: платит налоги, посылает своих сыновей и дочерей в украинскую армию. А государство только эксплуатирует народ. При этом перекрывает ему возможности для экономической самодостаточности, поскольку видит в этом потенцию самоорганизации украинского народа и вероятность создания мощных партий и профсоюзов, которые бы защищали его интересы.

Неэффективность украинского государства только в который раз доказывает, что на вершине власти нет ответственных людей с системным мышлением. А если и есть доля, то они неорганизованные и не представляют пока значимой силы.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

Беда Украины еще и в том, что властная "элита", которая только бесконечно делит между собой ресурсы и власть, стремительно теряет остатки и без того небольшого авторитета из-за того, что бывшее государственное имущество она себе успешно присвоила, но совершенно не знает и не понимает, как им нужно распорядиться. И не ставит перед собой целей пустить на развитие то, чем владеет. А власть использует исключительно для захвата новых ресурсов.

Украинские чиновники, чувствуя безнаказанность за содеянное, настолько увлеклись накоплением богатств, что теряют инстинкт самосохранения. Не замечают того, что в ближайшей исторической перспективе волна истории их сметет

Украинские чиновники, чувствуя безнаказанность за содеянное, настолько увлеклись накоплением богатств, что теряют инстинкт самосохранения. Не замечают того, что в ближайшей исторической перспективе волна истории их сметет.

Во время президентства Виктора Ющенко и Петра Порошенко, казалось, что появляется шанс наконец снять с шеи украинского народа петлю, которую накинул ему еще в 1994 году Леонид Кучма. И народ получит свободу действий.

Но если Ющенко не решился на такие кардинальные действия, то Порошенко просто проигнорировал уникальную возможность - стать первым украинским президентом, который поставит интересы рядовых украинцев выше интересов олигархов.

В ближайшие годы украинское будущее может определиться на десятилетия, а то и века. И наша беда в том, что украинское общество так и не смогло выдвинуть настоящего лидера, который способен повести за собой народ.

За то время, которое остается до следующих президентских выборов, необходимо определиться с тем, кто может быть кандидатом от национально-демократических сил.

Очевидно, что Петр Порошенко видит на этих выборах только свою кандидатуру. Убедить его в том, что ему не удастся преодолеть антирейтинг и неприятие его в большой части избирателей, сейчас невозможно.

Неужели он готов еще раз проиграть выборы, вместо того, чтобы подготовить своего преемника и этим выровнять ситуацию в стране, которая перманентно ухудшается? Возможно, в окружении Порошенко найдутся люди способны убедить его, что шансов стать снова президентом Украины у него немного?

Порошенко вполне может стать украинским аналогом китайского лидера Дэн Сяопина

Но он вполне может стать украинским аналогом китайского лидера Дэн Сяопина (с конца 1970-х до 1990-х годов был фактическим руководителем Китая, но занимал второстепенные посты. Его реформы сделали экономику Китая успешной. - Gazeta.ua). Эта историческая роль является не менее почетной и важной. Ведь аккумулировав огромный политический опыт, международные связи и авторитет среди мировых политиков наибольшего уровня, Петр Порошенко в роли украинского Дэн Сяопина, может сделать для Украины очень много.