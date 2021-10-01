 
Ексклюзивы
1/5
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 2160
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
1 Просмотров: 657
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 1647
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 414
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 585
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
Просмотров: 1179
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 477
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2 Просмотров: 576
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 459
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 594
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
Просмотров: 666
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 396
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 7758
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 405
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 612
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 171
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
суббота, 02 октября 2021 09:30

Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль

1 Комментировать

30-летие со времени восстановления Украинской государственности ставит перед украинцами главный вопрос - почему несмотря на большой человеческий, научный и инфраструктурный потенциал, Украина так и не стала эффективным государством?

Мы каждый раз на выборах кого-то с энтузиазмом выбирали, но потом оказывалось, что не тех. Потому что каждый раз новая власть наглядно убеждала избирателей, что не может эффективно работать.

Но так уж построен современный украинский политический мир, что парадигма эффективности видится каждому по-своему. Все эти видения часто противоречат друг другу и выливаются в непримиримые противоречия во время избирательных баталий. Украинские политики в погоне за эффективностью своих политических сил вполне опровергают само понятие "эффективность".

Государство, как большая семья. Каждый ее член должен выполнять свою уникальную функцию. Эффективность возможна только при условии, когда все ресурсы тратят строго по назначению. Стоит в этой системе появиться объекту, который начинает потреблять ресурсы бесконтрольно и только в свою пользу, как об эффективности можно забыть.

Эффективность возможна только при условии, когда все ресурсы тратят строго по назначению

Украинское государство может служить эталоном неэффективности руководства ним. Значительная часть ресурсов исчезает неизвестно куда. То, что все-таки остается, используют с крайне низким коэффициентом эффективности. К сожалению, действия украинских "элит" могли бы служить наглядным пособием для других о том, как и что делать не надо.

Украине нужна стабильность. Это условие ее процветания. Но беда для украинских чиновников в том, что эту стабильность нельзя взять и провозгласить указом.

Стабильность - это когда действия каждого эффективны, но при этом они не идут в разрез с интересами общества. А алгоритм таких действий вытекает из национальной идеи и идеологии.

Поэтому, определить национальную идею и идеологию Украины - это основная задача украинских элит.

Что же наблюдают украинцы взамен? Десятки и сотни "говорящих голов" ежедневно с экранов телевизоров рассказывают миллионной телеаудитории о поиске лучшей судьбы для всего народа. Хотя те, кто внимательно слушают эти "откровения", могут легко убедиться в том, что ни одна из партий не имеет достойных идей, которые способны изменить к лучшему жизнь в Украине.

Ни одна из партий не имеет достойных идей, которые способны изменить к лучшему жизнь в Украине

Украинцам только в который раз вешают лапшу на уши. Однако делают это с большим размахом, тратя на очередную президентскую кампанию огромные средства.

Реальность ситуации говорит о том, что подобные "профессионалы" от власти и довели государство до ручки. Ведь Украина, страна с экономическим и человеческим потенциалом ведущих государств Европы, сейчас находится уже на уровне постколониальных африканских стран.

Подобную ситуацию украинским властям удалось реализовать, потому что политические партии созданы не под определенные идеологические требования, а под нужды своих лидеров. Они заинтересованы только в получении власти и финансовых дивидендов от нее.

Украина не может быть эффективным государством, поскольку в ней изначально нарушены основные принципы политического управления. Нет системы договоренностей "народ - власть", которая должна была бы выстраиваться на взаимных обязательствах.

Нет системы договоренностей "народ - власть", которая должна была бы выстраиваться на взаимных обязательствах

Народ несет обязательства перед государством: платит налоги, посылает своих сыновей и дочерей в украинскую армию. А государство только эксплуатирует народ. При этом перекрывает ему возможности для экономической самодостаточности, поскольку видит в этом потенцию самоорганизации украинского народа и вероятность создания мощных партий и профсоюзов, которые бы защищали его интересы.

Неэффективность украинского государства только в который раз доказывает, что на вершине власти нет ответственных людей с системным мышлением. А если и есть доля, то они неорганизованные и не представляют пока значимой силы.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК
 

Беда Украины еще и в том, что властная "элита", которая только бесконечно делит между собой ресурсы и власть, стремительно теряет остатки и без того небольшого авторитета из-за того, что бывшее государственное имущество она себе успешно присвоила, но совершенно не знает и не понимает, как им нужно распорядиться. И не ставит перед собой целей пустить на развитие то, чем владеет. А власть использует исключительно для захвата новых ресурсов.

Украинские чиновники, чувствуя безнаказанность за содеянное, настолько увлеклись накоплением богатств, что теряют инстинкт самосохранения. Не замечают того, что в ближайшей исторической перспективе волна истории их сметет

Украинские чиновники, чувствуя безнаказанность за содеянное, настолько увлеклись накоплением богатств, что теряют инстинкт самосохранения. Не замечают того, что в ближайшей исторической перспективе волна истории их сметет.

Во время президентства Виктора Ющенко и Петра Порошенко, казалось, что появляется шанс наконец снять с шеи украинского народа петлю, которую накинул ему еще в 1994 году Леонид Кучма. И народ получит свободу действий.

Но если Ющенко не решился на такие кардинальные действия, то Порошенко просто проигнорировал уникальную возможность - стать первым украинским президентом, который поставит интересы рядовых украинцев выше интересов олигархов.

В ближайшие годы украинское будущее может определиться на десятилетия, а то и века. И наша беда в том, что украинское общество так и не смогло выдвинуть настоящего лидера, который способен повести за собой народ.

За то время, которое остается до следующих президентских выборов, необходимо определиться с тем, кто может быть кандидатом от национально-демократических сил.

Очевидно, что Петр Порошенко видит на этих выборах только свою кандидатуру. Убедить его в том, что ему не удастся преодолеть антирейтинг и неприятие его в большой части избирателей, сейчас невозможно.

Неужели он готов еще раз проиграть выборы, вместо того, чтобы подготовить своего преемника и этим выровнять ситуацию в стране, которая перманентно ухудшается? Возможно, в окружении Порошенко найдутся люди способны убедить его, что шансов стать снова президентом Украины у него немного?

Порошенко вполне может стать украинским аналогом китайского лидера Дэн Сяопина

Но он вполне может стать украинским аналогом китайского лидера Дэн Сяопина (с конца 1970-х до 1990-х годов был фактическим руководителем Китая, но занимал второстепенные посты. Его реформы сделали экономику Китая успешной. - Gazeta.ua). Эта историческая роль является не менее почетной и важной. Ведь аккумулировав огромный политический опыт, международные связи и авторитет среди мировых политиков наибольшего уровня, Петр Порошенко в роли украинского Дэн Сяопина, может сделать для Украины очень много.

Автор: Виктор КАСПРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана Просмотров: 1323
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому 2 Просмотров: 1809
Сейчас вы читаете новость «Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

На территории России устроили ядерный взрыв

Открыли бюро ухаживаний

Самое читаемое
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 26316
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 7020
&quot;Молочные&quot; прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы &quot;Квартала&quot; - что публикуют звезды в сети
"Молочные" прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы "Квартала" - что публикуют звезды в сети
15
 Просмотров: 6390
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
5
 1 Просмотров: 3366
Зои Кравиц посветила голым бюстом в обольстительной фотосессии для журнала
Зои Кравиц посветила голым бюстом в обольстительной фотосессии для журнала
10
 Просмотров: 2862
Взгляд
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
 Просмотров: 1323
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
 2 Просмотров: 1809
Как Петлюра создал СССР и независимую Украину
Как Петлюра создал СССР и независимую Украину
 Просмотров: 1224
Украина может стать мачехой для оккупированных территорий
Украина может стать мачехой для оккупированных территорий
 Просмотров: 1332
Москва отправляет в Украину религиозный десант
Москва отправляет в Украину религиозный десант
 Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
6
Саакашвили задержали - премьер Грузии
5
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
2
ГБР делает для страны-агрессора все, что может - Адвокат Порошенко о "деле моряков"
Голосов: 167
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть