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Ольга Швед
Ольга Швед
07 февраля 2021
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Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
воскресенье, 07 февраля 2021 17:05
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Підпишись

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– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна.

У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли годувала немовля груддю. Передивлялася й виконувала поради популярних людей в інстаграмі. Купувала речі, які вони радили. Чоловіка переконала перейти на віддалену роботу.

– Мій кумир – мати трьох дітей із Києва. У неї три мільйони підписників. Вчить, як виховувати малих і розвиватися самій, – продовжує Аліна. – Львів'янка пише про доступні види заробітку. Блогер з Івано-Франківська все знає про мандрівки. Підказує, де шукати недорогі квитки та як знайти готель. Мрію, як колись зимуватимемо на березі Індійського океану. Чоловік працюватиме з бунгало, а я викладатиму фото дітей і займатимуся йогою.

Наприкінці січня в лікарні Рівного померла породілля, яка вирішила наслідувати київську блогерку й народжувати вдома з підтримкою духовної доули – жінки без медичної освіти. Втратила багато крові. "Швидку" чоловік і доула викликали лише за 3 години. На них відкриті кримінальні справи.

– Я ще легко відбулася, – говорить Аліна, коли згадуємо про трагедію. – Переконалася, що речі, які блогери рекламують, – неякісні. Чоловіка звільнили, бо не зумів удома організувати робочий час і завалив проєкти. Про мандри забули.

– Відписалася від усіх в інстаграмі? – питаю.

– Вирішила сама стати блогеркою. Даватиму тільки хороші поради. Підпишись

Автор: Ольга ШВЕД
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