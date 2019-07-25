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Ольга Швед
Ольга Швед
27 июля 2019
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Боротьба триває
– У нас 12 лет коррупцию изгоняли, а вы за пять лет результатов хотите, – румунський гід Марін показує нашій екскурсійній групі ...
суббота, 27 июля 2019 16:00
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Боротьба триває

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– У нас 12 лет коррупцию изгоняли, а вы за пять лет результатов хотите, – румунський гід Марін показує нашій екскурсійній групі Палац парламенту в центрі Бухареста. 12 поверхів над землею, ще вісім – під нею. Будівлю називають символом боротьби з диктатурою. Коли в країні були голод і бідність, комуністичний диктатор Ніколае Чаушеску зводив палац.

– Сейчас Румыния в топе государств, эффективно борющихся с коррупцией, – розповідає. – Но нам повезло: у нас были Евросоюз и Лаура Ковеши из антикоррупционного директората. Сажали всех – от мелких бизнесменов до екс-президентов. После этого и простые румыны перестали страну обманывать.

У Румунії я три дні – на екскурсії. Марін учився в Києві, трохи розмовляє українською. Каже, що розуміє наші проблеми з вибором хорошої влади і прагнення до Євросоюзу.

– Корупція – у нас в голові. Звідти законом і штрафом її не викоріниш, – каже українською. – Я в радянські часи вступив у престижний заклад, бо мій дядько був секретарем Компартії. Роботу гіда отримав від батька. Він пішов на пенсію і з вільнив місце. От і зараз внука віддамо не у школу, де директором його тітка, а в іншу. Щоб спокуси не було домовлятися.

– Треба заробляти прозоро, – погоджуюся. – Усе декларувати, не давати й не брати хабарів.

Наприкінці екскурсії Марін прощається. Куратор групи відраховує йому кількасот євро. Той ховає в кишеню. Бачить мій погляд, зітхає.

– Боротьба триває

Автор: Ольга ШВЕД
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