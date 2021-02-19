Звонили от имени банка: мошеннический колл-центр имел 2 млн грн в месяц

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В Запорожье прекратили деятельность мошеннического колл-центра с месячным оборотом в 2 млн грн. Представляясь работниками банка, злоумышленники выпытывали у пострадавших их реквизиты и присваивали деньги. В общем штат сотрудников насчитывал около 100 человек.

Организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья. Помогали женщине вести "бизнес" трое местных жителей. У каждого была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организатору о сумме денег, полученных в результате сделок, надзор за функционированием программного обеспечения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Работники, представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и ​​счетах - реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet", - рассказали в полиции.

Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на карточки собственные или подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Часть - конвертировали в биткоины.

Во время обысков у злоумышленников изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, оружие и деньги. За содеянное им грозит до 8 лет заключения.

В Виннице полицейские разоблачили преступную группу мошенников, которые через нелегальные колл-центры выманивали деньги у людей. Ежедневный оборот денег, полученных мошенническим путем, составил около $20 тыс.