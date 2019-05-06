Журналист провел аналогию между трагедией в Шереметьево и ДТП в Украине

Журналист Денис Казанский сравнил трагедию в Шереметьево и ДТП в Украине. Фото: Resbash

В Украине на майские праздники в ДТП погибло больше людей, чем во время трагедии в российском Шереметьево.

Об этом пишет журналист Денис Казанский в своем Telegram.

"Во всех СМИ - страшные кадры горящего самолета с людьми внутри. Это выглядит жутко и красиво. И в это же время где-то фоном проходит новость: за несколько праздничных дней в ДТП в Украине погибло 55 человек. На 14 больше, чем в самолете", - подчеркнул он.

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Журналист отметил, что людей поражают авиакатастрофы даже в чужих государствах а ежедневная, будничная гибель сограждан на опасных дорогах принимается как должное.

"Как что-то, что нельзя изменить. Мол, ДТП происходят по вине водителей, которые сами нарушают правила, ничего не поделаешь. Но это лишь часть правды. Чаще всего нарушения провоцирует сама конструкция дорог", - отметил Казанский.

В России 5 мая пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время запросило аварийную посадку. На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.