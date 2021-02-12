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пятница, 12 февраля 2021 14:18

Зубной врач била детей в кабинете: шокирующие видео

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Зубной врач била детей в кабинете: шокирующие видео
В сети появилось видно, как врач хватала и дергала девочку, которую родители привели полечить зубы и била об кушетку головой маленького мальчика Фото: pixabay.com

В Ровно разгорелся скандал из-за зубную врача. В сети появилось видео, как она хватала и дергала девочку, которую родители привели полечить зубы и била об кушетку головой маленького мальчика.

О том, что произошло, в соцсетях рассказала жительница Ровно Виктория Мамотюк.

"Мама девочки с видео была одной из тех, кто защищал публично врача. Она не знала, пострадавший и ее ребенок полгода назад. Но когда увидела видео и узнала на ней своего ребенка, была шокирована. Женщина говорит, что до последнего не могла поверить своим глазам, ведь врач знала об инвалидности трехлетней девочки и болезни сердца. Сегодня она пишет заявление в полицию ", - написала Виктория.

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По ее словам, мальчика с видео найти не удалось, а один из адвокатов Ровно уже начал работу с тремя пострадавшими от действий врача семьями.
Родители пострадавших детей написали заявления в полицию.

"Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. В полиции открыли уголовное производство", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Ровенской области Екатерина Загорская, передает tsn.ua.

В стоматологической клинике инцидент не комментируют.

В Лисичанске Луганской области ребенок в больнице получил перелом бедра. Мать пострадавшего мальчика уже несколько месяцев пытается выяснить, откуда у ее ребенка повреждения.

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