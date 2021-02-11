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четверг, 11 февраля 2021 18:10

Ребенку в больнице сломали бедро: мать обвиняет медиков

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Ребенку в больнице сломали бедро: мать обвиняет медиков
Мать пострадавшего мальчика уже несколько лет пытается выяснить откуда у ее ребенка повреждения Фото: pixabay.com

В Лисичанске Луганской области ребенок получил перелом бедра.

Мать пострадавшего мальчика уже несколько месяцев пытается выяснить откуда у ее ребенка повреждения, пишет tsn.ua. Женщина говорит, что сыну в апреле исполнится 2 года. Он имеет инвалидность. По состоянию здоровья мальчик часто попадает в больницу.

24 октября 2020 мальчика с высокой температурой доставили вместе с матерью в Луганскую областную детскую больницу города Лисичанск. В отделении ребенка осмотрел врач-анестезиолог, а после осмотра мальчика одного положили в реанимационное отделение, аргументируя это тем, что в Луганской области объявлена ​​"красная зона" карантина.

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"27 октября меня впервые допустили в отделение к ребенку, где я увидела, что у сына отечная левая нога в области бедра и колени. В этот же день, на опухоль левого бедра я указала заведующему отделения для проведения дополнительных обследований. Никаких дополнительных обследований не проводилось с 2 ноября 2020. В этот день был сделан рентген-снимок ноги, согласно которому был поставлен диагноз "перелом левого бедра". В этот же день, без моего ведома и согласия, ребенку наложили гипс, лично с врачом-травматологом мне не дали пообщаться. На мой вопрос медицинскому персоналу во главе с заведующим реанимационным отделением, при каких обстоятельствах и кем были причинены телесные повреждения моему сыну в виде перелома бедра, я не получила никакого ответа ", - рассказала мать пострадавшего мальчика Наталья Юсифова.

Пообщавшись с местной жительницей, сын которой тоже находился в этом отделении больницы неделей ранее, Наталья выяснила, что у ее ребенка с инвалидностью также появился перелом - только таза.

"Я решила обратиться в прокуратуру Лисичанска. В прокуратуре я написала заявление, в котором описала ситуацию выше, и потребовала провести объективное, всестороннее, досудебное расследование и найти виновных и привлечь их к ответственности", - рассказала Наталья.

Женщина уже написала Объявления в Офис президента Украины, ГБР и Генеральной прокуратуры. В больнице же вину отрицают.

"Никакого факта травмирования ребенка не было, нет и не будет. Сколько времени прошло, а люди продолжают придумывать", - сказала директор больницы Светлана Ошека.

В прессслужбе Нацполиции Луганской области сообщили, что расследование факта травмирования ребенка в медучреждении таки проводится, впрочем, результатов экспертизы пока нет.

В детской больнице в Киевской области умерла 12-месячная Евгения Коротенко. Начала дома задыхаться после чая со вкусом лесных ягод. Врачи не обратили внимание на предупреждение, что у ребенка может быть аллергическая реакция и отек горла, по словам родителей.

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