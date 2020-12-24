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"Ребенок посинел и не дышал" - в больнице внезапно скончалась 12-месячная девочка

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&quot;Ребенок посинел и не дышал&quot; - в больнице внезапно скончалась 12-месячная девочка
В детской больнице в Киевской области умерла 12-месячная девочка. Родители винят медиков. Фото: obozrevatel.com

В детской больнице в Киевской области умерла 12-месячная Евгения Коротенко. Начала дома задыхаться после чая со вкусом лесных ягод. Врачи не обратили внимание на предупреждение, что у ребенка может быть аллергическая реакция и отек горла, по словам родителей.

Через 3 ч. после приезда в больницу в Броварах девочка потеряла сознание, а врач не смогла ей оказать первую помощь. Через несколько часов ребенок умер. До того весь день девочка была веселой, играла. Не кашляла и вообще не болела в последнее время. Об этом пишет Obozrevatel.

"Примерно в 00:00 дочь начала крутиться и странно дышать. Я подумала, что, возможно, насморк, положила ее на бочок. Но она все равно продолжает издавала звуки из гортани", - вспоминает мать Евгения Коротенко.

Поскольку у ребенка поднялась температура, родители и вызвали "скорую", которая привезла их в приемное отделение Броварской детской больницы. По словам матери, у нее сложилось впечатление, что дежурный врач был сонный. Несколько раз переспрашивал, контактировал ли ребенок с больными коронавирусом. На то, что может быть аллергическая реакция, внимания не обращал. Направил ребенка в инфекционное отделение, где поставили капельницу, а потом направили на ингаляцию. Девочке становилось все хуже. Ее начало рвать, она стала вялой. И уже когда не могла говорить, показывала на горлышко. Утром врач снова отправила ребенка а ингаляцию, после которой та посинела.

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"У них была паника, там никаких слаженных действий не было. Врач бегала и кричала: "Где кислород, где ключ? Дайте ключ! Реанимацию, вызывайте реанимацию!" - рассказала женщина.

Реаниматолог приехал через 25 мин. Ребенка интубировали. Давление стабилизировали, а сердце запустили. Затем начались бесконечные часы ожидания у реанимации. Сначала за жизнь ребенка боролись, потом ее состояние на несколько часов стабилизировалось. А потом снова у девочки останавливалось сердце и его снова запускали. После очередной реанимации зафиксировали смерть. Причиной указали пневмонию. Но, по мнению матери умершей девочки, пневмония - это уже следствие.

Родители девочки - адвокаты. Поэтому будут бороться за то, чтобы виновные были наказаны. Полиция открыла уголовное производство.

В больнице отказываются комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что ведется следствие.

На Тернопольщине в больнице скончалась 14-месячная девочка из села Качановка Подволочисского района. Девочка сосала пакет, в котором были зернышки кукурузы. Одно из них перекрыло ей дыхательные пути, и она задохнулась. Родственники девочки уверены: потеряли ее из-за медиков, которые не оказали должной помощи. Врачи же утверждают, что мама с тетей сами не захотели лечить ребенка у них и ушли.

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