Злоумышленники с "липовым" удостоверением Интерпола днем похитили бизнесмена-иностранца

Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве 4 злоумышленников похитили 24-летнего иностранного бизнесмена.

Свидетель увидела, как неизвестные насильно тащили мужчину в автомобиль Porshe, и позвонила в полицию. Уже на выезде из города патрульные полицейские остановили авто угонщиков, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Водитель кроссовера вел себя спокойно. Чтобы избежать лишних вопросов и быстрее продолжить движение, предъявил полицейским якобы удостоверение работника Интерпола, однако правоохранители решили проверить документы. Командир батальона №3 патрульной полиции увидел на заднем сиденье избитого мужчину с завязанными глазами, руки которого были связаны ремнем, что и дало основания усомниться в подлинности предоставленного права международной организации. Поэтому всех подозреваемых вывели из машины и вызвали подкрепление", - рассказали в полиции.

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Похищенный 24-летний мужчина является гражданином соседнего государства, в Николаеве имеет бизнес и только недавно пересек границу. По словам потерпевшего, неизвестные подстерегли его на улице и затащили в его же автомобиль, на котором отправились в направлении Одессы. Никаких требований и объяснений своих действий злоумышленники не выражали.

"Все четверо фигурантов в возрасте от 30 до 40 лет, двое из которых - жители Одесской области, а еще двое - позиционируют себя как приближенные к лицу, имеющему влияние на криминальный элемент в Николаеве, были доставлены в Центральный отдел полиции. Один из них находится в розыске столичными полицейскими за вымогательство и похищение транспортного средства", - добавили полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Похитителям грозит до 12 лет тюрьмы.

58-летнего Сергея Ткаченко, акционера Севастопольского судоремонтного завода "Южный", похитила в Киеве банда из 7 злоумышленников. Мотивом было получение выкупа. Бизнесмена 15 суток держали в подвале прикованным наручниками к батарее. Все это время над ним издевались и били.