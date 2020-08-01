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суббота, 01 августа 2020 18:17

Злостную неплательщицу алиментов отправили в тюрьму

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Злостную неплательщицу алиментов отправили в тюрьму
На Волыни женщину отправили в тюрьму за неуплату алиментов. Фото: vse.rv.ua

На Волыни на 3,1 года осудили жительницу села Хопнев Киверцовского района. Женщина задолжала более 32 тыс. алиментов.

Такое решение вынес Киверцовский районный суд. В приговоре суда говорится, что женщина до сих пор была осуждена на 2 года условно за совершенную кражу.

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"Работоспособная злостно уклонялась от уплаты определенных решением Киверцовского районного суда Волынской области от 19.07.2017 года алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. По состоянию на 1 июня 2020 года сумма задолженности составляла 32 тысячи 768 гривен", - сказано в сообщении.

Обвиняемая свою вину признала. Суд признал женщину виновной и назначил наказание - арест на 3 месяца. Однако, несмотря на то, что у нее была предыдущая судимость и неотбытое наказание, женщину лишат свободы на более чем 3 года.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

В Днепре придумали как заставить злостных неплательщиков алиментов вернуть долги собственным детям. Депутаты горсовета решили отправить их на общественные работы.

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