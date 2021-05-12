Живодер задул монтажной пеной кошку с котятами

На Харьковщине мужчина задул монтажной пеной кошку с котятами.
Трех котят удалось спасти, двое умерли, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
"8 мая в отделение полиции поступило сообщение от 72-летней жительницы города Валки о том, что между ней и соседом происходит ссора. На месте происшествия полицейские установили, что 65-летний мужчина намеренно задул монтажной пеной щель в доме, где находились животные", - говорится в сообщении.
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В полиции за жестокое обращение с животными открыли уголовное производство.
Следствие продолжается.
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