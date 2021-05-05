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среда, 05 мая 2021 14:06

Живодер развлекался и расстрелял двух бездомных собак

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Живодер развлекался и расстрелял двух бездомных собак
Животных на территории частных гаражей нашел местный житель Фото: pixabay.com

В Белгороде-Днестровском Одесской области мужчина расстрелял двух бездомных собак.

Животных на территории частных гаражей нашел местный житель. Одно из них было мертво, другое с ранениями, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По словам мужчины, со своего балкона он видел, как неизвестный произвел несколько выстрелов в собак. В полиции уже открыли уголовное производство. Стрелка ищут.

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Живодеру грозит до трех лет лишения свободы.

В городе Измаил Одесской области подросток ради развлечения жестоко издевался и убивал уличных котов. Местные зоозащитники, которые подкармливали бездомных кошек, начали замечать тела животных. Их находили с отрезанными головами, лапами, с распоротыми животами.

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