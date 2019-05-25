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суббота, 25 мая 2019 10:35

Жители пяти областей остались без света

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Жители пяти областей остались без света
Сейчас бригады облэнерго пытаются восстановить электроснабжение населенных пунктов. Фото: images.weserv.nl

69 населенных пунктов в пяти областях остались без света из-за сильного ветра с грозой.

Населенные пункты обесточены из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП - передает пресс-служба ДСНС Украины.

В Житомирской области обесточены 44 населенных пункта, в Киевской - 11, Сумской - 5, Кировоградской - 5 и Черкасской - 4.

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Сейчас бригады облэнерго пытаются восстановить электроснабжение населенных пунктов.

В столице в пятницу будут дожди и грозы, но тепло – до +25+26 градусов.

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