Жители пяти областей остались без света

69 населенных пунктов в пяти областях остались без света из-за сильного ветра с грозой.
Населенные пункты обесточены из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП - передает пресс-служба ДСНС Украины.
В Житомирской области обесточены 44 населенных пункта, в Киевской - 11, Сумской - 5, Кировоградской - 5 и Черкасской - 4.
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Сейчас бригады облэнерго пытаются восстановить электроснабжение населенных пунктов.
В столице в пятницу будут дожди и грозы, но тепло – до +25+26 градусов.
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