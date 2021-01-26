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вторник, 26 января 2021 15:40

Жили в горах мусора и с тараканами: у семьи забрали двух маленьких детей

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Жили в горах мусора и с тараканами: у семьи забрали двух маленьких детей
Сейчас дети находятся в больнице Фото: sigmatv.com.ua

В Харькове в одной из семей изъяли детей.

Во время рейда сотрудники ювенальной превенции, соцслужб и патрульной полиции отправились в одну из семей, которая находилась на учете. В квартире они увидели тысячи тараканов, пишет телеграмм-канале "Труха Харьков". Комнаты по колено засыпаны вещами, мусором и всяким хламом.

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"Я много видел ситуаций с детьми. Но такое - впервые. В центре города, квартира полностью завалена мусором, сотрудники полиции еле открыли дверь. Мама, бабушка, дети, 4 собаки, справляли нужду там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели ", - рассказывает на видео один из участников рейда, активист Евгений Зуб.

Известно, что в квартире находились 30-летняя мать, бабушка и двое маленьких детей: 4 и 2 лет.

По словам матери, в семье еще есть дети. Двоих из них ранее уже изъяли работники соцслужбы.

Сейчас дети находятся в больнице.

В Сумах 6-летняя девочка вызвала домой патрульных. Ее вместе с 6-месячным сестрой в холодном доме оставил отец. Ребенок плакал и просил о помощи.

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