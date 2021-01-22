Были холодные и голодные: отец оставил 6-месячного младенца на старшую дочь и скрылся

Ребенок плакал и просил о помощи Фото: promin.cv.ua

В Сумах 6-летняя девочка вызвала домой патрульных. Ее вместе с 6-месячным сестрой в холодном доме оставил отец.

Ребенок плакал и просил о помощи, сообщили в патрульной полиции Сумской области.

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"20 января вечером на линию 102 позвонила маленькая девочка и сообщила, что они с сестренкой остались дома одни, без взрослых. Рассказывая об этом, она плакала. По адресу направился экипаж патрульных в составе Яны Савицкой и Юрия Логвинова. Постоянно поддерживая телефонный разговор с маленькой заявительницей, инспекторы успокоили ее и быстро прибыли на место. Им пришлось перелезть через забор частного дома, чтобы попасть к детям. Дверь открыла испуганная маленькая девочка. Она сразу же провела их в дальнюю комнату. Там, на кровати лежала ее младшая 6-месячная сестренка. Детеныш тихонько плакал ", - говорится в сообщении.

Патрульные сразу же вызвали скорую.

"Первое, что я почувствовала - младенец был совсем холодным. Казалось, от холода ей и плакать не было сил. Оно и не удивительно, ведь в доме было очень холодно. Ее старшая сестра сказала, что сегодня они еще ничего не ели", - рассказала партульна Яна Савицкая.

Полицейским девочка рассказала, что они живут с отцом, который пошел к кому-то в гости. Она также нашла бумажку, на которой был написан его номер телефона. Инспекторы немедленно ему позвонили. Во время телефонного разговора он начал уверять полицейских, сейчас со своими дочерьми. Однако поняв, что инспекторы вместе с его детьми, он вернулся домой. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения.

Детей с переохлаждением забрали в больницу. Отца забрали в участок.

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