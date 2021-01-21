Женщина оставила в холоде и грязи 12-месячную дочь и исчезла

Ребенок был полураздетый, а в квартире было холодно и грязно Фото: police.dn.ua

В Мирнограде Донецкой области женщина оставила в квартире 12-месячную дочь и исчезла.

Ребенок был полураздетый, а в квартире было холодно и грязно, сообщили в полиции Донецкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родители заморили голодом 2-летнего сына

"21 января, во время проверки подучетных семей мирноградские правоохранители совместно со специалистом социальной службы посетили одну уже хорошо знакомую семью, мать которой уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Дверь дома оказалась открытой, однако в доме никого не было. Зато в помещении царила полная антисанитария и было очень холодно. В этих ужасных условиях инспектор ювенальной превенции Антон Сябрук обнаружил в манеже девочку, которая была полураздета при том, что на улице минусовая температура ", - сказано в сообщении.

Девочку забрали в больницу. Полицейские разыскивают горе-мать.

В Хмельницкой области ювенальные полицейские и социальные службы изъяли у нетрезвой матери 1,5-годовалого мальчика. На мать ребенка, которая в очередной раз пошла в "запой", в полицию пожаловались соседи, которые постоянно подкармливали мальчика. Они устали терпеть пьяные дебоши женщины и смотреть, как она совершенно не заботится о сыне.