Был голодный и играл крышечками от пива от пьяной матери забрали 1,5-годовалого ребенка

В Хмельницкой области ювенальные полицейские и социальные службы изъяли у нетрезвой матери 1,5-годовалого мальчика.

На мать ребенка, которая в очередной раз пошла в "запой", в полицию пожаловались соседи, которые постоянно подкармливали мальчика. Они устали терпеть пьяные дебоши женщины и смотреть, как она совершенно не заботится о сыне, сообщили в секторе коммуникации полиции Херсонской области.

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Фото: hm.npu.gov.ua

"На место происшествия выехали сотрудники сектора ювенальной превенции Хмельницкого отдела полиции, застали 38-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения. Ее 1,5-годовалый сын был грязный и голодный. Когда работники службы по делам детей приняли решение изъять ребенка у матери, мальчика планировали передали 62-летнему отцу, который не проживает с семьей. Но мужчина приехал за малышом тоже в состоянии алкогольного опьянения, поэтому правоохранители отвезли ребенка в больницу", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что весной этого года женщина привлекалась к ответственности за домашнее насилие в отношении матери, которая проживает с ней в одной квартире и из-за болезни прикована к постели.

Дальнейшую судьбу женщины и ее сына будет решать служба по делам детей Хмельницкого городского совета.

В Херсоне произошел инцидент. Пьяная мать выгнала ночью на улицу из собственного дома свою 9-летнюю дочь. Ребенка приютила соседка. Она пыталась поговорить с матерью, но та вела себя агрессивно.