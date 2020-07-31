Жену расчлененного украинского рэпера подозревают в его убийстве

Энди Картрайта нашли расчлененным в Санкт-Петербурге. В убийстве подозревают его жену. Фото: instagram.com/kkkartrait

В деле об убийстве украинского рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, задержали его жену Марину Кохал.

Она проходит как подозреваемая по делу об убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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"По подозрению в совершении указанного преступления задержана жена потерпевшего", - говорится в сообщении.

Отмечено, что следственными органами Следственного комитета РФ в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". С подозреваемой проводят следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

30 июля стало известно, что в Санкт-Петербурге в квартире полицейские нашли расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта. По словам жены рэпера, он умер от передозировки наркотиков, после чего она расчленила его. Свой хладнокровный поступок жена рэпера объяснила тем, что хотела скрыть от поклонников его смерть, чтобы избежать огласки бесславной кончины мужа.