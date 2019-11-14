Женщину с шестью детьми подожгли в доме

В Житомирской области подожгли дом многодетной семьи. Фото - ТСН

В пожаре на Житомирщине едва не погибла мать и 6 детей.

Дом, где спала женщина с детьми, вроде как поджег ее бывший муж. Это произошло в 5 утра. Мать с детьми спасло то, что от треска огня проснулся старший сын. Когда выбежал на улицу, увидел пылающую крышу, и начал будить других, сообщает ТСН.

Женщина успела вывести на улицу всех детей. Спасатели, которые тушили дом, говорят - еще несколько минут, и спастись семья бы не смогла.

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В полиции сразу заподозрили поджог, ведь возле дома нашли бутылку с горючим. 32-летняя женщина указала на своего гражданского мужа - недавно она выгнала его из дома, и он был возмущен. Мужчину задержала полиция. Что касается самого дома, от него почти ничего не осталось. Временно многодетную семью поселили в санатории.

"Пожар произошел из-за поджога, вблизи была найдена бутылка с резким запахом горючего. К тому же есть свидетели, которые в тот вечер видели возле дома бывшего мужа заявительницы", - говорит пресс-офицер Новоград-Волынского райотдела полиции Инна Вовченко.

Продолжается следствие.

Ради мести 33-летний мужчина ночью поджег дом, где спала его бывшая жена с двумя детьми. Происшествие случилось в одном из сел Хмельницкого района Хмельницкой области.