 
Ексклюзивы
1/5
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 567
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1368
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 576
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 378
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 459
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 711
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3348
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
8
5
8
0
Женщину раздавила собственная машина
Женщину раздавила собственная машина
Умерла мать мальчика, который с родителями вынужденно жил в парке в Одессе
Умерла мать мальчика, который с родителями вынужденно жил в парке в Одессе
В Киеве задержали торговца незаконным оружием
В Киеве задержали торговца незаконным оружием
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Сын кандидата в мэры от &quot;Слуги народа&quot; наехал на ребенка на переходе
Сын кандидата в мэры от "Слуги народа" наехал на ребенка на переходе
Видео
Все видео
Охрана подралась с покупателем без маски
Охрана подралась с покупателем без маски
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
В столичной школе ищут взрывчатку
В столичной школе ищут взрывчатку
Власти Полтавы считает, что причина пожара на свалке - поджог
Власти Полтавы считает, что причина пожара на свалке - поджог
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 504
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9747
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2547
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 657
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 981
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 468
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 10:15

Женщину раздавила собственная машина
3

  Комментировать

В Хмельницкой области 47-летняя женщина погибла под колесами собственной машины, когда и покатилась
Фото: km.dsns.gov.ua
В Хмельницкой области 47-летняя женщина погибла под колесами собственной машины, когда и покатилась
В Хмельницкой области 47-летняя женщина погибла под колесами собственной машины, когда и покатилась

В селе Коровье Теофипольского района Хмельницкой области 47-летняя женщина погибла под колесами собственной машины.

Трагедия произошла 6 сентября, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина погиб на глазах у матери, когда собрался ехать на кладбище

"Водитель не поставила автомобиль на передачу и он начал катиться. При попытке остановить машину, ее прижало к дереву. Еще до прибытия спасателей потерпевшую освободили из металлической ловушки люди и передали ее работникам "скорой", которые констатировали смерть женщины", - сказано в сообщении .

Спасатели сняли аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить вероятное возгорание. И с помощью лебедки пожарного автомобиля вытащили из кювета поврежденную машину.

45-летнюю львовянку раздавил легковой автомобиль Ford Сourier. Машина скатилась на женщину, когда та пыталась ее остановить. Львовянка с мужем приехали отдыхать на озеро в селе Заречье в Жидачевском районе. Разложили палатки. Около 6 утра мужчина подошел к машине, чтобы что-то взять, и она покатилась.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщину раздавила собственная машина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Парижане в отчаянии: поэта Гийома Аполлинера арестовали за похищение "Моны Лизы"

Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

Самое читаемое
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17 1 Просмотров: 29880
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 13700
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 9270
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 9207
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 8118
Происшествия
15-летняя девушка погибла под колёсами автомобиля
15-летняя девушка погибла под колёсами автомобиля Просмотров: 153
В Англии мужчина с ножом напал на прохожих, 8 жертв
В Англии мужчина с ножом напал на прохожих, 8 жертв Просмотров: 342
"Набросился и начал душить": 14-летний подросток спас студентку от маньяка
"Набросился и начал душить": 14-летний подросток спас студентку от маньяка Просмотров: 1764
Опасная акция: шахтеры 4 дня протестуют под землей
Опасная акция: шахтеры 4 дня протестуют под землей Просмотров: 126
Известна в научных кругах: рассказали о женщине, которая убила мужа и ранила 13-летнюю дочь
Известна в научных кругах: рассказали о женщине, которая убила мужа и ранила 13-летнюю дочь Просмотров: 3618
Больше всего комментируют
20
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
7
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
5
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
Голосов: 4819
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua