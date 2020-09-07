Женщину раздавила собственная машина

Фото: km.dsns.gov.ua

В селе Коровье Теофипольского района Хмельницкой области 47-летняя женщина погибла под колесами собственной машины.

Трагедия произошла 6 сентября, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Водитель не поставила автомобиль на передачу и он начал катиться. При попытке остановить машину, ее прижало к дереву. Еще до прибытия спасателей потерпевшую освободили из металлической ловушки люди и передали ее работникам "скорой", которые констатировали смерть женщины", - сказано в сообщении .

Спасатели сняли аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить вероятное возгорание. И с помощью лебедки пожарного автомобиля вытащили из кювета поврежденную машину.

45-летнюю львовянку раздавил легковой автомобиль Ford Сourier. Машина скатилась на женщину, когда та пыталась ее остановить. Львовянка с мужем приехали отдыхать на озеро в селе Заречье в Жидачевском районе. Разложили палатки. Около 6 утра мужчина подошел к машине, чтобы что-то взять, и она покатилась.