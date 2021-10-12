Женщину нашли повешенной после продажи квартиры

В Херсоне 65-летнюю женщину нашли в петле после продажи квартиры. Фото: pixabay.com

В Херсоне 65-летняя женщина продала свою квартиру по низкой цене, а через несколько дней ее нашли повешенной.

Пенсионерка не оставила предсмертной записки. Деньги, которые она якобы получила после сделки, не нашли. Дочь умершей заподозрила причастность к делу "черных риелторов", рассказала "Первому региональному".

Так, пенсионерка была повешена на веревке со сложным узлом, о котором знают немногие моряки, однако обычная женщина вряд ли смогла бы сделать такой узел. Кроме этого, в договоре о продаже квартиры стоит не то подпись, которую обычно использовала пенсионерка.

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Результаты экспертизы еще больше напугали женщину. В описании умершей был указан не тот рост, не тот размах рук. Также эксперты почему-то указали, что у пенсионерки были органы, которые на самом деле ей удалили еще за много лет до трагедии.

Дочь умершей также утверждает, что в описании тела ее матери были указаны не те трупные пятна. Так, на шее пенсионерки можно было увидеть большое пятно, однако в заключении о нем ничего не сказано.

Между тем, квартира уже получила нового владельца. Кто-то купил недвижимость и уже начал там ремонт. Однако женщина не намерена сдаваться - она ​​регулярно ходит в полицию и не дает правоохранителям закрыть дело.

На Сквирщине в Киевской области нашли в лесу тело неизвестной женщины. Смерть потерпевшей наступила в результате удушения около двух недель назад, по заключению судебно-медицинской экспертизы. За несколько часов полицейские установили личность потерпевшей женщины. Ею оказалась 36-летняя одесситка. По словам родных, она две недели назад продала квартиру в Одессе и потом с ней пропала связь.