Женщину избили и изнасиловали во время свидания

На Харьковщине 27-летнюю женщину изнасиловал на год младше знакомый. Фото - Викка

Вблизи села Каменка Двуречанского района на Харьковщине 27-летнюю женщину изнасиловал на год младше знакомый.

О преступлении в полицию сообщила мать потерпевшей, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

"Было установлено, что в тот день в 17:00 27-летняя дочь заявительницы вместе со своим знакомым поехала в лес к озеру. Там мужчина избил женщину и изнасиловал женщину", - сказано в сообщении.

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Через несколько часов подозреваемого задержали по месту жительства. Досудебное расследование продолжается.

Если вину мужчины докажут - могут посадить на 5 лет.

В Киеве двое мужчин избили и изнасиловали знакомую женщину. Произошло это около одной из многоэтажек города.