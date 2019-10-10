Женщину избили и изнасиловали во время свидания

Вблизи села Каменка Двуречанского района на Харьковщине 27-летнюю женщину изнасиловал на год младше знакомый.
О преступлении в полицию сообщила мать потерпевшей, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.
"Было установлено, что в тот день в 17:00 27-летняя дочь заявительницы вместе со своим знакомым поехала в лес к озеру. Там мужчина избил женщину и изнасиловал женщину", - сказано в сообщении.
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Через несколько часов подозреваемого задержали по месту жительства. Досудебное расследование продолжается.
Если вину мужчины докажут - могут посадить на 5 лет.
В Киеве двое мужчин избили и изнасиловали знакомую женщину. Произошло это около одной из многоэтажек города.
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