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четверг, 22 апреля 2021 16:17

Женщине сделали некачественную операцию и взяли из ее родных 157 тыс. грн

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Женщине сделали некачественную операцию и взяли из ее родных 157 тыс. грн
Три месяца в городе разреза у женщины воспаление, боли и постоянная температура тела. Родные женщины говорят, что все это из-за некачественно сделанной операции, за которую они заплатили 157 тыс. грн Фото: pixabay.com

В Киеве после операции в частной клинике 60-летней Еремян Варсик стало плохо.

Три месяца в месте разреза у женщины воспаление, боли и повышенная температура тела. Родные женщины говорят, что все это из-за некачественно сделанной операции, за которую они заплатили 157 тыс. грн, пишет tsn.ua.

Дочь прооперированной женщины Сюзанна Миминошвили рассказала, что у ее матери начали отказывать ноги. Они посетили несколько врачей, а после того, как получили результаты МРТ, им посоветовали обратиться к нейрохирургу. Так они с матерью попали на прием к нейрохирургу в Центральном госпитале МВД в Киеве. Он, по словам дочери, осмотрел женщину и сказал, что у нее опухоль на позвонке и нужна срочная операция.

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"Он спросил меня: "Как вы хотите чтобы ваша мать умерла, на ногах или в инвалидной коляске?" Сказал, мол, что операция нужна едва не сейчас, и направил нас в одну из частных клиник Киева. Мы сдали там все анализы. После этого на следующий день поехали опять к нему на прием в государственную клинику, чтобы спросить, смогут ли маме сделать операцию там. Он рассказал, что цена в частной и государственной клинике практически одинаковая, и что в обычной больнице устаревшее оборудование, уход не такой и тому подобное. Мы согласились. Впоследствии оказалось, что направил он нас в собственную частную клинику", - рассказала Сюзанна.

Врач так их напугал, что они даже не успели сориентироваться и проконсультироваться с другими специалистами. На следующий день, 19 января 2021 года, женщине сделали операцию. За удаление опухоли еще до операции с родных женщины взяли 80 тыс. грн, 6500 грн они заплатили анестезиологу. Операция длилась 3,5 ч., после чего вышел и сообщил, что все прошло успешно, только реабилитация будет немного дольше, так как опухоль на грудном отделе позвонка была сложной.

"Мама лежала после операции 6 суток в клинике. Сутки пребывания там стоили 3 тысячи в день, плюс лечения. В общем всего - 6 суток пребывания мамы в больнице и операцию - с нас взяли 157 тысяч гривен. После операции у мамы начались серьезные осложнения: ежедневно головные боли, температура, место шва отек и болит. Мы обратились к нашему нейрохирургу, тот сказал, что у мамы такая особенность организма", - рассказала женщина.

Родные 60-летней пациентки проконсультировались с другими нейрохирургами и те, по их словам, сказали, что операция была сделана некачественно. Что касается врача, который делал ее - он своей ошибки не признает и вернуть хотя бы часть денег за некачественно оказанную медицинскую услугу не хочет.

"Последний раз он нас просто выгнал из кабинета и сказал, что мы сразу ему не понравились. Когда мы платили деньги, то ему все нравилось, а когда дело дошло до проблем - этот уже и разговаривать с нами не хочет. Мы обращались в полицию. Нас проконсультировали, что мы можем написать заявление на врача и на клинику, что они предоставляют некачественные услуги. Но юридически они себя застраховали. Мы обращались к юристу. Он сказал то же самое. Мама в клинике подписывала какие-то документы. Мы просто хотим справедливости, чтобы врач понес ответственность за свою работу", - рассказала женщина.

За три месяца после операции семья пациентки деньги от медклиники так и не получила. Они также узнали, что в государственной больнице эта операция обошлась бы им в 30 тыс. грн. Родные пациентки уже нашли нейрохирурга, который готов ее прооперировать.

В воскресенье, 18 апреля, умерла 47-летняя Светлана в Киевской больнице №8 из-за осложнений Covid-19. Женщину отказались переводить из стационара в реанимационное отделение из-за нехватки мест и требовали, чтобы родные обеспечили ее аппаратом СРАР.

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