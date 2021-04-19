В Киеве врачи отказывались переводить пациентку в реанимацию. Она умерла

Киевлянку больнe Covid отказались переводить из стационара в реанимационное отделение. Фото: Facebook-страница Antonia Celina

В воскресенье, 18 апреля, умерла 47-летняя Светлана в Киевской больнице №8 из-за осложнений Covid-19. Женщину отказались переводить из стационара в реанимационное отделение из-за нехватки мест и требовали, чтобы родные обеспечили ее аппаратом СРАР.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Антонина Селина.

"Несколько дней Светлана лечилась в больнице №8. В ночь с субботы на воскресенье ей стало плохо - упала сатурация. Около 4:00 ей проводили манипуляции. Сыну сообщили об ухудшении состояния матери около 8:00. В телефонном режиме попросили привести CPAP. Когда Костя (сын Светланы. - Gazeta.ua) нашел аппарат, ему сказали искать реанимационное место в другой больнице", - пишет Селина.

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По словам волонтера, Светлана болела диабетом и имела различные хронические недуги. Когда родственники нашли СРАР и готовы были приобрести ИВЛ, медики заявили об "отсутствии для него места".

Транспортировать Светлану было нельзя из-за низкой сатурации. В результате женщину все-таки перевели в реанимацию и сразу же начали интубировать, но она умерла.

"Почему Светлану сразу не перевели в реанимацию? Почему нужно обрывать телефоны чиновников, чтобы добиться адекватного лечения в столичной больнице №8? Почему сотрудники больницы №8 скрывали реанимационное место? (по информации волонтера, места в реанимации были. - Gazeta.ua)", - добавила Селина.

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