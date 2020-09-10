Женщина-водитель отказалась платить штраф и съела протокол

Женщина отказалась платить 51 гривню штрафа. Фото: www.unian.ua

В Мариуполе Донецкой области женщина съела протокол за нарушение ПДД на глазах у патрульных. Она хотела уйти от ответственности. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

"Женщину, ехавшую непристегнутой в автомобиле, патрульные заметили в Центральном районе. Инспекторы остановили транспортное средство, чтобы пообщаться с нарушительницей. Полицейские решили составить постановление, но во время ознакомления с документом водитель повела себя странно и решила съесть копию", – говорится в сообщении.

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Патрульныя полицейские не удержалась от смеха и пожелали нарушительнице приятного аппетита. Они сказали, что копию протокола ей все равно пришлют по почте.

По словам полицейских, такие действия не помогут избежать ответственности. Нарушительница должна уплатить штраф в размере 51 гривни или обжаловать постановление в суде в течение 10 дней.

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