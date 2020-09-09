Мужчина инсценировал разбойное нападение на себя, потому что не мог вернуть деньги знакомому

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1377
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 927
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 378
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1440
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1647
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 621
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
Фото
Все фото
6
9
3
3
3
Убийство беременной: в полиции раскрыли новые подробности
Убийство беременной: в полиции раскрыли новые подробности
Мужчина за 15 мин разбил десяток авто и автобус
Мужчина за 15 мин разбил десяток авто и автобус
Горит почти 200-летняя церковь
Горит почти 200-летняя церковь
Забинтованная голова и синяк под глазом: подозреваемую в расправе над родственниками преподавательницу отправили за решетку
Забинтованная голова и синяк под глазом: подозреваемую в расправе над родственниками преподавательницу отправили за решетку
Мужчина заступился за сестру и зарезал ее сожителя
Мужчина заступился за сестру и зарезал ее сожителя
Видео
Все видео
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
В Украину доставили рекордную партию кокаина
В Украину доставили рекордную партию кокаина
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Родители кололись наркотиками возле ребенка на улице
Родители кололись наркотиками возле ребенка на улице
В смертельном ДТП погибли три человека
В смертельном ДТП погибли три человека
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 1485
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 630
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9945
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 45
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
среда, 09 сентября 2020 16:33

Мужчина инсценировал разбойное нападение на себя, потому что не мог вернуть деньги знакомому

  Комментировать
Мужчина инсценировал разбойное нападение на себя, потому что не мог вернуть деньги знакомому
Мужчина задолжал знакомому 15 тысяч долларов

34-летний житель Винницы инсценировал избиение и ограбление. Он задолжал знакомому $15 тыс. и не имел средств, чтобы вернуть их. Он рассказал знакомому, что его ранил ножом незнакомец и отобрал сумку, в которой были все деньги. Поскольку история выглядела правдоподобно, знакомый вызвал полицию. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"7 сентября в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на 34-летнего жителя областного центра. На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции начала выяснять все обстоятельства", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работники инсценировали ограбление заправки

Медики и полицейские обратили внимание на то, что порезы на шее у мужчины неглубокие. В автомобиле полицейские нашли сумку, которую по версии мужчины "украл" грабитель. В этом же автомобиле они нашли нож, которым мужчина порезал себе шею.

Мужчина путался в показаниях, не мог точно назвать место, где на него напали, а потом признался, что инсценировал избиение и ограбление, чтобы не отдавать долг, поскольку денег у него не было. Для того, чтобы преступление выглядело реалистично, он порезал себе шею.

В полиции открыли уголовное производство за ложное сообщение о совершении преступления. Винничанину грозит до 2 лет лишения свободы.

Чтобы рассчитаться с приятелями, 11-классник одной из школ Белополья на Сумщине похитил ювелирные украшения родителей. После того вызвал полицию и придумал историю о совершенном на его дом разбойном нападении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина инсценировал разбойное нападение на себя, потому что не мог вернуть деньги знакомому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

29-летний мужчина исчез у пекарни

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 32427
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 15561
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 12096
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 11799
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 7353
Происшествия
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
 Просмотров: 27
9-летняя девочка попала под поезд
9-летняя девочка попала под поезд Просмотров: 297
Обвиняемый в убийстве собаки администратор Львовского цирка отреагировал на инцидент
Обвиняемый в убийстве собаки администратор Львовского цирка отреагировал на инцидент Просмотров: 243
Убийство беременной: в полиции раскрыли новые подробности
Убийство беременной: в полиции раскрыли новые подробности
6
 Просмотров: 1008
Плюют и бьют ногами: дети издеваются над мальчиком-инвалидом
Плюют и бьют ногами: дети издеваются над мальчиком-инвалидом Просмотров: 495
Больше всего комментируют
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
2
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
1
Украина нужна единство в многообразии - политзаключенный
1
Президент прокомментировал вражеские обстрелы на Донбассе
Голосов: 5095
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua