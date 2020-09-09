Мужчина инсценировал разбойное нападение на себя, потому что не мог вернуть деньги знакомому

Мужчина задолжал знакомому 15 тысяч долларов

34-летний житель Винницы инсценировал избиение и ограбление. Он задолжал знакомому $15 тыс. и не имел средств, чтобы вернуть их. Он рассказал знакомому, что его ранил ножом незнакомец и отобрал сумку, в которой были все деньги. Поскольку история выглядела правдоподобно, знакомый вызвал полицию. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"7 сентября в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на 34-летнего жителя областного центра. На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции начала выяснять все обстоятельства", - говорится в сообщении.

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Медики и полицейские обратили внимание на то, что порезы на шее у мужчины неглубокие. В автомобиле полицейские нашли сумку, которую по версии мужчины "украл" грабитель. В этом же автомобиле они нашли нож, которым мужчина порезал себе шею.

Мужчина путался в показаниях, не мог точно назвать место, где на него напали, а потом признался, что инсценировал избиение и ограбление, чтобы не отдавать долг, поскольку денег у него не было. Для того, чтобы преступление выглядело реалистично, он порезал себе шею.

В полиции открыли уголовное производство за ложное сообщение о совершении преступления. Винничанину грозит до 2 лет лишения свободы.

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