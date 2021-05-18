Женщина выпала на дорогу через заднюю дверь маршрутки

Женщина выпала из салона маршрутки через заднюю дверь Фото: nashkiev.ua

В Мелитополе женщина выпала из салона маршрутки через заднюю дверь.

Инцидент произошел на просп. Победы. В результате падения женщина оказалась на проезжей части, пишет "Голос Запорожья".

По словам очевидцев, водитель "набил" полную маршрутку пассажиров и неплотно закрыл дверь. Во время давки женщина оперлась на заднюю дверь, и они открылись.

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Известно, что водитель вел себя достаточно сдержанно и спокойно: он закрыл дверь и продолжил движение.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Проводится проверка.

В Киеве на бульв. Перова возле остановки Алишера Навои женщина выпала из маршрутки №580 и серьезно травмировалась. Водитель, отъезжая от остановки, не закрыл дверь.