Женщина выпала из открытой двери маршрутки: показали видео

В Киеве на бульваре Перова женщина выпала из маршрутки №580 и серьезно травмировалась. Фото: скриншот с видео

В Киеве на бульваре Перова возле остановки Алишера Навои женщина выпала из маршрутки №580 и серьезно травмировалась.

Инцидент произошел вечером во вторник, 26 января, сообщает dtp.kiev.

Женщина выпала из-за того, что водитель, отъезжая от остановки, не закрыл дверь.

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"Водитель не закрыл дверь, поехал и женщина выпала на ходу. На асфальте лужа крови, пассажиров высадили", - говорится в сообщении.

На место прибыли полиция и скорая помощь, женщину госпитализировали.

В Днепре пассажир на полном ходу выпал из маршрутного такси на проезжую часть. Это произошло, когда маршрутка выезжала из-под "виадука" и возвращала до остановки "Днепротяжмаш". Видео опасного приключения снял регистратор автомобиля, который ехал позади.