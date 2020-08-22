Женщина выбросила новорожденного младенца в туалет и легла спать

Полицейские открыли производство по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего ребенка). Фото: Национальная полиция

В Тернопольской области 34-летняя женщина выбросила своего новорожденного ребенка в уличный туалет и легла спать. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области. Ребенка получили мертвой.

21 августа с послеродовыми травмами и сильным кровотечением в медучреждение госпитализированы жительницу одного из сел Кременецкого района.

В больницу женщину привез муж. Пострадавшую прооперировали. Женщина не признавалась, что у нее были роды, поэтому об отсутствии ребенка медики сообщили на линию "102".

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"Родственники утверждают, что о беременности не догадывались, потому что женщина полной телосложения, и до последнего работала в поле. Во время проведения следственно-оперативных мероприятий стало известно, что жительница родила вероятно в ночь с 18 на 19 августа. Мужу ничего не сообщила, выбросила ребенка в туалет во дворе и легла спать. 21 августа она вышла на работу, где ей стало плохо", - говорится в сообщении.

Женщина не объясняют свой поступок. Семья подозреваемой обеспечена. Супруги воспитывают двух детей 13-ти и 15-ти лет.

Полицейские открыли производство по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего ребенка). Родился ли мальчик живым, установит судебно-медицинская экспертиза.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области пропавшего без вести 8-летнего мальчика нашли мертвым в пруду.