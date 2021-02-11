Женщина вооружилась кирпичом и громила припаркованные авто

В селе Хлебодарское Беляевского района Одесской области женщина разбила припаркованные автомобили.

Вместе с другими автомобилями хулиганка разбила и свой, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Фото: od.npu.gov.ua

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"Утром в правоохранительные органы поступили сообщения от жителей села Хлебодарское о том, что местная женщина кирпичом бьет транспортные средства, припаркованные на стоянке возле одной из многоэтажек. Прибыв на место происшествия, правоохранители застали там 39-летнюю правонарушительницу. От каких-либо объяснений относительно своих действий гражданка отказалась. Опросив родственников женщины и владельцев поврежденных автомобилей, полицейские выяснили, что вместе с 5 соседскими она разбила и собственное авто", - говорится в сообщении.

Женщину забрали в больницу, чтобы проверить принимала ли она алкоголь и наркотики. Решается вопрос о правовой квалификации события.

В Ровно 17 января 28-летний мужчина обнаружил на одном из припаркованных автомобилей гранату. Автомобиль принадлежит 55-летней жительнице Ровно, однако им пользуется ее сын, который работает в полиции.