Женщина сознательно порезала и обезглавила дочь - следствие

Татьяну Пьянову из села Подворки на Харьковщине подозревают в убийстве и обезглавливании 13-летней дочери. Фото: narodna-pravda.ua

38-летняя Татьяна Пьянова из села Подворки на Харьковщине, подозреваемая в жестокой расправе над своей 13-летней дочерью, нанесла девочке не менее 20 ударов ножом.

Об этом свидетельствуют материалы следствия по резонансному убийству, опубликованные в Едином реестре судебных решений.

"В ночь на 30 апреля женщина, находясь по своему месту проживания вместе с малолетней дочерью, действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с преступным умыслом на убийство малолетней с особой жестокостью. Она понимала реальную возможность наступления смерти потерпевшей, а также желая ее, нанесла не менее 20 ударов ножом по голове и по лицу потерпевшей, осознавая при этом, что причиненные телесные повреждения принесли потерпевшей большие страдания", - говорится в материалах.

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Как отмечается, от полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте. А подозреваемая, отделив ножом ее голову от тела и положив отделенную часть тела убитой в полимерный пакет, оставила место совершения преступления и пошла в направлении Харькова, где была обнаружена сотрудниками Национальной полиции.

30 апреля, около 6:00, в одном из спальных районов Харькова патрульный экипаж задержал обнаженную женщину, которая в одной руке держала нож, в другой - пакет. Вела себя неадекватно и пыталась убежать, размахивала ножом. В пакете была человеческая голова. А уже через 2 часа к полицейским позвонил мужчина и сообщил, что в комнате нашел свою мертвую 13-летнюю племянницу без головы.