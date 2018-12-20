Женщина с 4-летним сыном прыгнула с многоэтажки

В Кривом Роге на Днепропетровщине женщина на руках с ребенком прыгнула с многоэтажки.

Трагедия произошла 20 декабря около 9:00, пишет 1tv.kr.ua.

Автор: 1tv.kr.ua В Кривом Роге на Днепропетровщине женщина на руках с ребенком прыгнула с многоэтажки

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Погибшей было 28 лет, а сыну - 4 года. Она прыгнула с балкона в подъезде 10-этажного дома. Предварительно, женщина неместная. Есть информация, что она приехала в Кривой Рог из Терновского района.

На месте работают правоохранители.

Из окна столичной квартиры на 7 этаже прыгнула киевлянка 30-летняя Любовь Прасол. Перед этим оттуда выпал ее 3-летний сын Иван и 2 котов.