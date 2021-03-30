В Кривом Роге Днепропетровской области женщина продавала фальшивые справки об отсутствии коронавируса.

За 1 тыс. грн заказчик получал сертификат с отрицательным результатом без фактического проведения соответствующего исследования, сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"В течение марта в полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. При проверке полученной информации правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога. Злоумышленница расклеивала по городу объявления о предоставлении справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни, после чего реализовывала их. При этом заказчикам соответствующее медицинское исследование не проводилось. Таким образом можно было получить сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования ", - говорится в сообщении.

Автор: dp.npu.gov.ua За 1 тыс. грн заказчик получал сертификат с отрицательным результатом без проведения соответствующего исследования

Автор: dp.npu.gov.ua Женщине грозит до 3 лет лишения свободы

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29 февраля в женщины дома полицейские провели обыск и изъяли 3 справки о прохождении тестов с оттисками печати лабораторий, более 50 тыс. грн, черновые записи, мобильные телефоны и банковскую карточку.

За мошенничество женщине грозит до 3 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В Киеве разоблачили женщину и ее сожителя, которые продавали фальшивые справки об отсутствии коронавируса. За 1 справку они требовали 550 грн.