Людям продавали фальшивые справки об отсутствии коронавируса

За одну справку преступники требовали 550 грн Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве разоблачили женщину и ее сожителя, которые продавали фальшивые справки об отсутствии коронавируса.

За 1 справку они требовали 550 грн, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В Подольское управление полиции обратилось руководство одного из столичных медицинских центров с сообщением о том, что неизвестные, используя имя их фирмы, предоставляют поддельные медицинские справки. Полицейские установили, что нарушители с помощью мессенджеров и на личных страницах в социальных сетях рекламировали услуги по предоставление справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни. При этом заказчики не проходили любых лабораторных исследований, а документ получали по почте после оплаты 550 гривен на "подставную" банковскую карточку", - говорится в сообщении.

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Известно, что нелегальный бизнес организовали 55-летняя гражданка другого государства и ее сожитель - 48-летний киевлянин. В их доме провели обыски и изъяли поддельные бланки и печати с реквизитами известной столичной фирмы, мобильные телефоны, на которые нарушители получали заказы, а также компьютерную технику.

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