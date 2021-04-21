Женщина отомстила бывшему, наведя на него грабителей

Жительница Лимана Донецкой области организовала разбойное нападение на своего бывшего мужа. Исполнителями взяла трех жителей Херсонской области. Так хотела отомстить бывшему.

Злоумышленники вынесли из дома предпринимателя ювелирные изделия, около $5,3 тыс. и 100 тыс. грн. Всех фигурантов задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: dn.npu.gov.ua

"Двое неизвестных ворвались в дом частного предпринимателя в его отсутствие. Жертвой разбойников стала его жена, которая в то время была дома одна. Нападавшие сорвали с женщины золотые украшения, забрали мобильный телефон, а затем связали ее, требуя деньги. Когда домой вернулся хозяин, налетчики избили его и заставили отдать ключ от сейфа. После того, как бандиты ушли, пострадавшие самостоятельно освободились и сообщили в полицию", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Душили веревкой и отобрали $ 300 тыс.: на базе отдыха напали на женщину

Выяснилось, женщина после очередного конфликта с бывшим организовала и подробно спланировала разбойное нападение.

"Исполнителей организатор нашла аж в Херсонской области - трех ранее судимых мужчин. Встретила их на собственном автомобиле и даже поселила в местной гостинице. После совершенного преступления разбойники с похищенным вернулись на Херсонщину, где на них и вышли полицейские Донецкой области. Правоохранители провели обыски по местам проживания организатора, двух херсонских фигурантов разбоя и их земляка-сообщника, который взял себе похищенное имущество для хранения и сбыта", - добавили в полиции.

Всем четырем за разбой грозит до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Одессе похитили и два месяца пытали 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника, чтобы завладеть их имуществом. В результате пострадавший передал участникам преступной группы €600 тыс. и право собственности на 6 квартир в элитных районах Одессы. Пытки заказала гражданская жена старшего из них. 35-летняя жительница Николаева посягнула на состояние любимого и подбила на преступление знакомых.