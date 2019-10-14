Женщина оставила травмированного ребенка в общежитии

В Ровно молодая женщина покинула больного новорожденного ребенка в комнате общежития.
Младенца с телесными повреждениями доставили в больницу, сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской обл.
В течение нескольких дней в социальном общежитии проживала 19-летняя уроженка Гощанского района вместе с сыном, которому исполнилось 26 дней, установили полицейские.
Крики ребенка ночью услышали соседи. Они обратились к вахтерше она открыла дверь комнаты. Врачи предварительно диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму и двустороннюю пневмонию. Младенец госпитализирован в реанимационное отделение.
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Сейчас полицейские разыскивают мать и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Желтых Водах на Днепропетровщине женщина выбросила новорожденного ребенка. Пояснила, что малыш родился мертвым.
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