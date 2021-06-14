Женщина накормила четырех детей ядовитыми грибами

На Харьковщине грибами отравились четверо детей в возрасте от 8 до 14 лет. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Красноградском районе Харьковской области грибами отравились четверо детей в возрасте от 8 до 14 лет.

Пострадавшие в больнице. В деле разбирается полиция, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Предварительно установлено, что две девочки 11 и 13 лет, их 8-летний брат и соседская 14-летняя девушка самостоятельно насобирали грибов. Они принесли их домой и отдали бабушке, которая их потом приготовила. Через некоторое время детям стало плохо и их госпитализировали в больницу в Харькове. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - рассказали в полиции.

Дело расследуют как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Двое детей умерли в семье Алексеенко из села Александровка Репкинского района на Черниговщине. 5-летняя Алина и 7-месячный Виктор отравились грибной юшкой, которой их накормили родители. У них отказали внутренние органы. В реанимацию попали четверо из пяти детей в семье. У матери Евгении - отравление средней тяжести. Пятый ребенок не пострадал, так как был у бабушки Елены Дьошевой.