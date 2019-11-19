Женщина метлой забила сожителя

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1557
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1638
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1107
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11043
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1008
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1098
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5724
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
6
4
4
3
5
Под Киевом 19-летний наркоман с пистолетом &quot;охотился&quot; на женщин
Под Киевом 19-летний наркоман с пистолетом "охотился" на женщин
Выстроилась очередь: прощаются с саперами, которые погибли в Балаклее
Выстроилась очередь: прощаются с саперами, которые погибли в Балаклее
Два человека погибли в результате опасного маневра: фото
Два человека погибли в результате опасного маневра: фото
Двое детей угорели в доме. Еще одного младенца спасают врачи
Двое детей угорели в доме. Еще одного младенца спасают врачи
Лапы стертые в кровь: чиновник 1,5 км тащил собаку за машиной
Лапы стертые в кровь: чиновник 1,5 км тащил собаку за машиной
Видео
Все видео
Тело мужчины выбросило из многоэтажки
Тело мужчины выбросило из многоэтажки
Резня в зале игровых автоматов: что известно
Резня в зале игровых автоматов: что известно
На территории складов в Балаклее прогремели взрывы
На территории складов в Балаклее прогремели взрывы
В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге
В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге
В Киеве бывшие правоохранители "сколотили" банду коллекторов
В Киеве бывшие правоохранители "сколотили" банду коллекторов
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1557
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1089
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 513
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 13:09

Женщина метлой забила сожителя

  Комментировать
Женщина метлой забила сожителя
На Закарпатье 55-летняя женщина забила метлой на год младшего сожителя. Фото - zk.npu.gov.ua

В селе Грушево Тячевского района Закарпатья нашли мертвым 54-летнего местного жителя. Причиной смерти мужчины стало нанесение ему тяжких телесных повреждений.

В преступлении подозревают 55-летнюю сожительницу мужчины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Забила кружкой по голове" - женщина закопала отца в сарае

"Полиция установила предварительные обстоятельства произошедшего. Во время ссоры между гражданскими супругами возник конфликт, в ходе которого женщина деревянным черенком с метлы нанесла телесные повреждения своему сожителю. В результате полученных травм 54-летний мужчина скончался", - говорится в сообщении.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи начали досудебное расследование. 55-летней женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

35-летний житель одного из сел Александрийского района Кировоградской области во время ссоры забил кочергой свою сожительницу. Пытаясь скрыть следы преступления, он отнес пострадавшую за пределы дома и присыпал землей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина метлой забила сожителя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Преодолели все трудности - с российского лагеря в Киев привезли тела диссидентов

"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец

В космическом корабле слушали гимн Украины

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 22437
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 14832
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 13635
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 9153
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
3
 1 Просмотров: 8208
Происшествия
Под Киевом 19-летний наркоман с пистолетом "охотился" на женщин
Под Киевом 19-летний наркоман с пистолетом "охотился" на женщин
6
 Просмотров: 72
Загадочная гибель мужчины: в полиции рассказали первые подробности
Загадочная гибель мужчины: в полиции рассказали первые подробности Просмотров: 270
Выстроилась очередь: прощаются с саперами, которые погибли в Балаклее
Выстроилась очередь: прощаются с саперами, которые погибли в Балаклее
4
 Просмотров: 1233
Экспертиза подтвердила изнасилования 5-летней девочки
Экспертиза подтвердила изнасилования 5-летней девочки Просмотров: 1971
Два человека погибли в результате опасного маневра: фото
Два человека погибли в результате опасного маневра: фото
4
 Просмотров: 1818
Больше всего комментируют
9
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
Голосов: 1037
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua