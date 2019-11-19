Женщина метлой забила сожителя

На Закарпатье 55-летняя женщина забила метлой на год младшего сожителя. Фото - zk.npu.gov.ua

В селе Грушево Тячевского района Закарпатья нашли мертвым 54-летнего местного жителя. Причиной смерти мужчины стало нанесение ему тяжких телесных повреждений.

В преступлении подозревают 55-летнюю сожительницу мужчины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Забила кружкой по голове" - женщина закопала отца в сарае

"Полиция установила предварительные обстоятельства произошедшего. Во время ссоры между гражданскими супругами возник конфликт, в ходе которого женщина деревянным черенком с метлы нанесла телесные повреждения своему сожителю. В результате полученных травм 54-летний мужчина скончался", - говорится в сообщении.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи начали досудебное расследование. 55-летней женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

35-летний житель одного из сел Александрийского района Кировоградской области во время ссоры забил кочергой свою сожительницу. Пытаясь скрыть следы преступления, он отнес пострадавшую за пределы дома и присыпал землей.