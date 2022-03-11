"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта

 
Ексклюзивы
1/5
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 4320
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 6627
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 67249
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6491
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2349
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2763
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6534
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2259
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 522
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3456
Фото
Все фото
7
3
6
10
3
Памятник Шевченко выстоял: показали последствия авиаударов по селу на Киевщине
Памятник Шевченко выстоял: показали последствия авиаударов по селу на Киевщине
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу &quot;Джавелинам&quot;
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу "Джавелинам"
&quot;Оккупанты в десятке километров&quot; - в Межигорье местные жители прячутся от обстрелов
"Оккупанты в десятке километров" - в Межигорье местные жители прячутся от обстрелов
В Броварах русские террористы сбрасывают снаряды в район школы
В Броварах русские террористы сбрасывают снаряды в район школы
Чернигов после атаки оккупантов остался без воды
Чернигов после атаки оккупантов остался без воды
Видео
Все видео
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
Россия бомбила территорию Беларуси. Это провокация
Россия бомбила территорию Беларуси. Это провокация
Нам говорили, что украинская ПВО не работает – сбитый летчик
Нам говорили, что украинская ПВО не работает – сбитый летчик
Российские летчики с января знали, что будет война – пленный
Российские летчики с января знали, что будет война – пленный
Не стоит сюда ехать, вчера чуть не сдохли - оккупанты жалеют, что пошли войной на Украину (18+)
Не стоит сюда ехать, вчера чуть не сдохли - оккупанты жалеют, что пошли войной на Украину (18+)
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 198
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2745
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3339
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8721
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3186
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 513
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
пятница, 11 марта 2022 17:28

Спецтема: Война России против Украины

"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта

  Комментировать
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
Разбита российская техника в Украине. Фото: censor.net

Российские военные полностью деморализованы. Они занимаются мародерством и рассказывают о планах "взятия" Киева.

Перехваченные записи телефонных разговоров были опубликованы в Telegram-канале ВСУ.

"Мы же вроде думали, что все, их вроде в кольцо прижали, а тут на нас напали бл*дь", - говорит россиянин.

Оккупанты не скрывают, что грабят жилые дома и выносят откуда драгоценные вещи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российская провокация в Беларуси провалилась - Арестович

"В дом зашли один, вроде бедненький такой, а так еб*ать. Коробки от айфона, п**дец люди живут, по кайфу люди живут, айпад себя нашел", - хвастается в телефонном разговоре.

Судя по разговору, командование рассчитывает до мая "взять" Киев.

"Мы в Припяти были два дня. И через Припять мы заехали, в этот в Киев, ну рядом с Киевом. И со всех сторон видишь обложили, уже Харьков захватили, Одессу забрали, со всех сторон короче подошли к Киеву", - говорит.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 67051
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 65365
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 38878
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 33185
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 27548
Происшествия
Назвали поразительную цифру погибших мирных жителей в Мариуполе
Назвали поразительную цифру погибших мирных жителей в Мариуполе Просмотров: 351
"Волки позорные" - разведка назвала имена пехотинцев-убийц из РФ
"Волки позорные" - разведка назвала имена пехотинцев-убийц из РФ
19
 Просмотров: 892
Пропагандистке Симоньян объявили подозрение. На очереди международный розыск
Пропагандистке Симоньян объявили подозрение. На очереди международный розыск Просмотров: 783
Россия бомбила территорию Беларуси. Это провокация
Россия бомбила территорию Беларуси. Это провокация
5
 Просмотров: 2700
Оккупанты похитили мэра Мелитополя
Оккупанты похитили мэра Мелитополя Просмотров: 720
Больше всего комментируют
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
2
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
2
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
Голосов: 100
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть