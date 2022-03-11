"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта

Российские военные полностью деморализованы. Они занимаются мародерством и рассказывают о планах "взятия" Киева.
Перехваченные записи телефонных разговоров были опубликованы в Telegram-канале ВСУ.
"Мы же вроде думали, что все, их вроде в кольцо прижали, а тут на нас напали бл*дь", - говорит россиянин.
Оккупанты не скрывают, что грабят жилые дома и выносят откуда драгоценные вещи.
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"В дом зашли один, вроде бедненький такой, а так еб*ать. Коробки от айфона, п**дец люди живут, по кайфу люди живут, айпад себя нашел", - хвастается в телефонном разговоре.
Судя по разговору, командование рассчитывает до мая "взять" Киев.
"Мы в Припяти были два дня. И через Припять мы заехали, в этот в Киев, ну рядом с Киевом. И со всех сторон видишь обложили, уже Харьков захватили, Одессу забрали, со всех сторон короче подошли к Киеву", - говорит.
24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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