"Зая, мы дождались". Выяснились подробности загадочной смерти супругов

В квартире нашли обескровленные тела супругов. Фото: promin.cv.ua

В одной из киевских квартир нашли погибших мужчину с женщиной. Она лежала в кровати под простыней, а ее муж – окровавленный, на полу, с перерезанным горлом.

Тела пролежали в квартире несколько суток, сообщают Факты ICTV.

Замки на дверях пришлось ломать, поскольку 57-летняя Алла и 63-летний Владимир жили только вдвоем. По словам соседей, у супругов была обеспеченная жизнь - несколько квартир, сдавали в аренду торговые киоски.

В ней глава семьи Владимир признается, что зарезал свою жену и сейчас убьет себя. Просит сжечь их тела и похоронить прах на Байковом кладбище. Причину Владимир тоже назвал в записке. Оказывается, у супругов не было детей и они всю жизнь очень страдали.

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На склоне лет у пары осталась только одна мечта: чтобы их похоронили в один день. Последние слова в письме – "зая, мы дождались".

После смерти хозяев открыли два уголовных производства: умышленное убийство и самоубийство, но будут проверять и другие версии.

Под Ровно мужчина во время ссоры застрелил жену и покончил с собой. Супруги были в селе Руда-Красная. Дочь не могла связаться с родителями и поэтому попросила соседа проверить, как они там.