Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода

Фото: unian.ua

В Черновцах сильный ливень подтопил десятки улиц и повалил деревья. Это заблокировало движение на дорогах города.

Гроза началась в воскресенье около 18:00 и продолжалась полчаса. Непогода и подтопления заблокировали проезд под мостом в начале улицы Хотинской - одной из главных улиц города, которая "накладывается" на трассу международного значения М-19. Также затруднен проезд на кольце улицы Гагарина перед рекой Прут, сообщает unian.ua.

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Кроме того, во время грозы дерево упало на припаркованные рядом автомобили и заблокировало транспорт на улице Лысенко в центре Черновцов. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС. Вместе с тем, из-за непогоды затопило улицу Садовую в центре. Пользователи соцсетей указывают, что после грозы из-под люка на этой улице стали фонтанировать канализационные стоки.

Дожди в начале мая смогут исправить ситуацию с засухой. Они существенно повлияют на будущий урожай. Дожди не смогут ликвидировать дефицит осадков, возникший еще с мая прошлого года. Но они существенно улучшат влагосодержание верхнего пахотного слоя почвы. Это очень важно для аграриев, которые засеяли поля весной и осенью.