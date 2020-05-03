Май продолжает удивлять: Украина накроют сильные дожди с грозами

Сегодня в Украине дожди с грозами. Фото: РБК

Страну накроют сильнейшие дожди с грозами и небольшое похолодание.

На западной Украине дожди с грозами не помешают прогреться до 14-19 градусов тепла. А вот ночью похолодает до 6-11 тепла, сообщает Украинский гидрометцентр.

Украинцам, которые проживают на севере страны, стоит ждать дневных 19-21 градуса по Цельсию. А вот ночью ожидается 9-12 тепла.

В центральных регионах столбик термометра прогреется днем до 19-24 выше нуля. Ночью же ожидается от 9 до 11 по Цельсию.

На юге Украины стоит ожидать от 15 до 23 по Цельсию. Ночью на улице будет от 9 до 11 по Цельсию.

Аналогичная ситуация будет и на востоке страны. Днем от 20 до 23 градусов. А вот ночью от 9 до 12 градусов.

"2-3 мая в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - утверждают синоптики.

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