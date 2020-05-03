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воскресенье, 03 мая 2020 06:30

Май продолжает удивлять: Украина накроют сильные дожди с грозами

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Май продолжает удивлять: Украина накроют сильные дожди с грозами
Сегодня в Украине дожди с грозами. Фото: РБК

Страну накроют сильнейшие дожди с грозами и небольшое похолодание.

На западной Украине дожди с грозами не помешают прогреться до 14-19 градусов тепла. А вот ночью похолодает до 6-11 тепла, сообщает Украинский гидрометцентр.

Украинцам, которые проживают на севере страны, стоит ждать дневных 19-21 градуса по Цельсию. А вот ночью ожидается 9-12 тепла.

В центральных регионах столбик термометра прогреется днем до 19-24 выше нуля. Ночью же ожидается от 9 до 11 по Цельсию.

На юге Украины стоит ожидать от 15 до 23 по Цельсию. Ночью на улице будет от 9 до 11 по Цельсию.

Аналогичная ситуация будет и на востоке страны. Днем от 20 до 23 градусов. А вот ночью от 9 до 12 градусов.

"2-3 мая в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - утверждают синоптики.

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Резкие перемены погоды, включая штормы и засуху, станут частым явлением на территории Украины в ближайшие 10 лет. Климатолог предупредила украинцев: стоит подготовиться к наихудшему.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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