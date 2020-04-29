Удастся ли преодолеть невиданную засуху майскими дождями

Автор: Gazeta.ua Дожди в мае: климатолог сказала, как ливни повлияют на засуху

Дожди в начале мая смогут исправить ситуацию с засухой. Они существенно повлияют на будущий урожай.

"Дожди не смогут ликвидировать тот дефицит осадков, возникший еще с мая прошлого года. Но они существенно улучшат влагосодержание верхнего пахотного слоя почвы. Это очень важно для аграриев, которые засеяли поля весной и осенью", - говорит Gazeta.ua заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Впрочем, в целом дефицит влаги перекрыть очень трудно. Даже если бы сейчас у нас несколько дней или недель шли сильные дожди, это не реально, отметила климатолог.

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"Дефицит осадков все же сохранится в Одесской, Черниговской и Полтавской областях. Дождь, который недавно выпал в апреле - прошел полосой по Винницкой, Житомирской, частично Киевской области. Там выпало до 15-20 миллиметров. В северных и южных областях дождей выпало совсем мало - 1-2 миллиметра. Не исключено, что и в дальнейшем дожди будут идти полосой, локально. Для мая характерно образование мощных облаков, из которых могут лить дожди с грозами и шквалами лишь местами где-то в отдельных районах. А рядом и не капнет. Единственное радует, что при перемещении атмосферных фронтов, есть вероятность, что они накроют значительную площадь страны", - добавила Балабух.

В этом году вспашка земли оказалась для трактористов сверхтяжелой за засухи. В прошлом году не все засеяли поля, потому что не было осадков.

Когда выкапывали картошку осенью, то виорувалы почву глыбами. Картофель через забитую землю после затяжных проливных майских дождей не родила.

Автор: Gazeta.ua Когда выкапывали картошку осенью, то виорувалы почву глыбами

Во многих регионах Украины 30 апреля ухудшится погода. Объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди. Местами температура воздуха достигнет 25 градусов.