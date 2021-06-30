Застреленного полицейского нашли работники пансионата

В Херсонской области застрелился 38-летний полицейский. Фото: npu.gov.ua

В курортном селе Стрелковое на Херсонщине застрелился 38-летний полицейский. Был там в командировке.

Трагедия произошла сегодня утром, 30 июня, сообщил заместитель начальника отдела коммуникации областной полиции Виталий Байдаров.

"Полицейский находился в командировке. Жил на территории пансионата. Застрелился из табельного оружия в комнате. Выстрел услышали работники пансионата", - сказал Байдаров, передает ТСН.ua.

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Что стало причиной самоубийства - пока неизвестно.

Полиция проводит расследование.

В Днепре покончил с собой 41-летний работник отделения полиции Днепровского аэропорта. Произошла трагедия во время службы. Полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.